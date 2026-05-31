Eski teknoloji şefi göreve getirildi! Katil Netanyahu yeni danışmanını açıkladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Shin Bet’in eski Operasyonel Teknoloji ve Siber Teknoloji Departmanı Başkanı Shmuel Ben Ezra’yı Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görevlendirdi.

İsrail’de ulusal güvenlik yapılanmasında yeni bir atama yapıldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail iç istihbarat teşkilatı Shin Bet’in Operasyonel Teknoloji ve Siber Teknoloji Departmanı eski Başkanı Shmuel Ben Ezra’yı İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atadığını açıkladı. Netanyahu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ben Ezra’nın İsrail’in savunma sanayii geçmişinde oynadığı role değinerek, "Shmuel güvenlik, teknoloji ve siber teknoloji alanında 30 yıllık bir tecrübeye sahip" dedi.

 

Ben Ezra’nın İsrail’in hava savunmasında kullanılan "Arrow 3" füzelerinin üretiminde öncü bir rol oynadığını belirten Netanyahu, İsrailli yetkilinin uluslararası deneyimi ve ulusal güvenlik alanındaki tecrübesiyle İsrail’in güvenliğini güçlendireceklerini savundu.

 

Arrow 3 füzeleri

ABD-İsrail ortak üretimi olan Arrow 3 füzeleri, İsrail’in en gelişmiş uzun menzilli savunma sistemi olarak değerlendiriliyor. Söz konusu füzelerin, taraflar arasındaki savaş zamanında İran’dan fırlatılan balistik füzeler ve benzeri mühimmatları atmosferinin dışındayken imha etmek üzere tasarlandığı biliniyor.

