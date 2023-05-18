2023-05-18 18:13:30 Dut kurusu faydaları: daha çok tüketmeniz için 12 süper neden! Antioksidan, A ve C vitamini adeta fışkırıyor
Dut kurusunun içeriğinde C vitamini oranı yüksektir. Aynı zamanda antioksidan oranı da yüksektir. Türkiye'de en kaliteli dutları keşfederek müthiş bir sağlık deposu olan dutlar kullanılıyor. Dut kurusu vücuttaki pek çok sisteme iyi gelen, şifalı bir kuru yemiştir. Dut kurusu faydaları arasında pek çok maddeyi alt alta sıralamak mümkündür. Kalp ve damar sağlığı üzerindeki etkilerinden karaciğere kadar uzanan bu faydalar arasında dut kurusu kalori değeri de dikkat çeker ve bu yüzden dut kurusu diyet listelerinde de sıklıkla önerilir. Evde yapabileceğiniz ya da aktarlardan satın alabileceğiniz dut kurusu sayesinde sağlıklı bir yaşama bir adım daha yaklaşırsınız. Faydalarına çok şaşıracaksınız