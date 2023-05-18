Dut kurusu faydaları: daha çok tüketmeniz için 12 süper neden! Antioksidan, A ve C vitamini adeta fışkırıyor

Dut Kurusu Zararları ve Yan Etkileri! Dut kurusunun vücuda sağlık açısından pek çok faydası vardır; fakat bunun yanında aşırı tüketimi birtakım zararlı etkilere yol açabilir. Bu sebeple aşırıya kaçmadan düzenli bir şekilde tüketilmesi gerekir. Ek olarak herhangi bir yan etkiye sebebiyet vermemesi için bir doktora danışılmasında fayda vardır. Dut kurusu kandaki glikoz seviyesini düşürür. Kan şekeri açısından olumsuz etkilere yol açabilir. Bu sebeple aşırı miktarda tüketimi hipoglisemi olarak da bilinen rahatsızlığa sebebiyet verebilir. Bu da baş ağrısı, bulanık görme baş dönmesi ve titreme gibi sorunlara neden olur. Dut kurusu cildi içeriden beslediği gibi dışarıdan uygulanacak kürleriyle de cilde iyi gelir fakat içerisinde bulunan hidrokinon isimli madde cilt üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Bu yüzden cildinize dut kurusu kürü uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışmanız gerekir. nefisyemektarifleri'ne göre: Dut kurusu karbonhidrat emilimini etkiler. Bu yüzden öğün aralarında tüketilmesi tavsiye edilir. Bazı uzmanlar yapılan araştırmalar sonucunda kemoterapi gören hastaların dut kurusu tüketmemesi gerektiğini söyler. Bunun sebebi ise dut kurusunun içindeki özün lösemi hücrelerini tetiklediği yönündeki gözlemlerdir. Potasyum açısından zengin bir besin kaynağı olan dut kurusu, böbrek ve safra kesesi hastalarında olumsuz etkilere yol açabilir. Bu hastaların dut kurusu tüketmeden önce doktorlarına danışmaları tavsiye edilir. Özellikle böbrek taşı problemi olan hastalar dut kurusu tüketmemelidir.