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Dut kurusu faydaları: daha çok tüketmeniz için 12 süper neden! Antioksidan, A ve C vitamini adeta fışkırıyor

2023-05-18 18:13:30
Dut kurusu faydaları: daha çok tüketmeniz için 12 süper neden! Antioksidan, A ve C vitamini adeta fışkırıyor

Dut kurusunun içeriğinde C vitamini oranı yüksektir. Aynı zamanda antioksidan oranı da yüksektir. Türkiye'de en kaliteli dutları keşfederek müthiş bir sağlık deposu olan dutlar kullanılıyor. Dut kurusu vücuttaki pek çok sisteme iyi gelen, şifalı bir kuru yemiştir. Dut kurusu faydaları arasında pek çok maddeyi alt alta sıralamak mümkündür. Kalp ve damar sağlığı üzerindeki etkilerinden karaciğere kadar uzanan bu faydalar arasında dut kurusu kalori değeri de dikkat çeker ve bu yüzden dut kurusu diyet listelerinde de sıklıkla önerilir. Evde yapabileceğiniz ya da aktarlardan satın alabileceğiniz dut kurusu sayesinde sağlıklı bir yaşama bir adım daha yaklaşırsınız. Faydalarına çok şaşıracaksınız

#1
Foto - Dut kurusu faydaları: daha çok tüketmeniz için 12 süper neden! Antioksidan, A ve C vitamini adeta fışkırıyor

Dut Kurusunun Faydaları – İşte Kayıtsız Kalamayacağınız 12 Şifalı Etkisi Dut kurusu antioksidan kaynağı olarak bilinir. Günde bir avuç kadar dut kurusu tüketmek vücut direncinizi artırır. Ek olarak dut kurusu metabolizma hızınızı artırarak kilo vermenize yardımcı olur. Vücuttan ödem atılmasını da sağlayan dut kurusu, bu sebeplerle diyet listelerinde sıklıkla önerilir. Dut kurusu karaciğer fonksiyonlarına iyi gelir. Karaciğerdeki yağlanma probleminin önüne geçilmesinde etkili olarak parlak bir cilt elde etmenizi sağlar. Ayrıca karaciğerin kendini yenilemesine yardımcı olarak diğer organların da sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Dut kurusu midesinde problem olanlar için etkin bir kuru yemiştir. Mide gazı, kabızlık ve şişkinlik gibi sindirim sistemi problemlerine iyi gelir. Bu sayede sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar. Vücuttan toksik maddelerin atılmasına yardımcı olur.

#2
Foto - Dut kurusu faydaları: daha çok tüketmeniz için 12 süper neden! Antioksidan, A ve C vitamini adeta fışkırıyor

Kansızlık problemi yaşayanların özellikle dut kurusu tüketmesi gerekir; çünkü içerisinde bulunan demir sayesinde dut kurusu kansızlık sorununu çözmenize yardımcı olur. Özellikle kış aylarında düzenli olarak tüketilen dut kurusu sayesinde kansızlığın önüne geçilebilir. Dut kurusu içerisinde pek çok vitamin bulunur. Bunlardan bir tanesi de C vitaminidir. Dut kurusu C vitamini deposu olması sebebiyle bağışıklık sistemini güçlendirir. Kış aylarını daha kolay atlatmanızı sağlar. Grip, nezle, soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı vücut direncinizi artırır. Doğal bir antibiyotik işlevi üstlenir. Dut kurusunun kan şekerini düzenleyici etkisi olduğu bilinir. Kan şekerini düzenlediği için de kalp ve damar sağlığını korumaya yardımcı olur. Aşırıya kaçmadan düzenli tüketildiği zaman oluşabilecek kalp hastalıklarına karşı adeta bir kalkan görevi görür. Damar tıkanıklarının önüne geçilmesini sağlar. Dut kurusunun içerisinde yüksek oranda kalsiyum bulunur. Kalsiyumun da kemik ve diş sağlığına iyi geldiği bilinir. Bu sayede dut kurusu kemik ve diş gelişimini, sağlığını destekler. Özellikle gelişme çağındaki çocuk ve gençlerin dut kurusunu düzenli olarak vücutlarına almaları kemik gelişimleri açısından olumlu sonuçlar verir. Genellikle orta yaşlı ya da yaşlı kadınlarda görülmeye başlayan kemik erimesi problemi için de dut kurusu tüketimi önemli bir yer tutar.

#3
Foto - Dut kurusu faydaları: daha çok tüketmeniz için 12 süper neden! Antioksidan, A ve C vitamini adeta fışkırıyor

Dut kurusu kemik ve diş sağlığına olan faydaları sayesinde diş eti rahatsızlıklarına da iyi gelir. Özellikle diş eti kanaması problemleri olanların düzenli olarak dut kurusu tüketmeleri gerekir. Antioksidan bakımından çok zengin olan dut kurusu, kanserli hücreler üzerindeki olumlu etkileriyle de bilinir. Özellikle prostatta oluşabilecek tümörlere izin vermeyerek kanser oluşumunu engeller. Kan dolaşımının düzenlenmesine yardım ederek, kanın pıhtılaşmasını engeller. Dut kurusu içerisinde bol bol A vitamini bulundurur. Bu sayede göz sağlığı açısından oldukça faydalıdır. Göz bozukluklarının önüne geçmesinin yanı sıra, göz tansiyonu açısından da olumlu etkilere sahiptir. Özellikle sürekli bilgisayar başında çalışanların düzenli olarak dut kurusu tüketmesi göz sağlıklarını korumaları açısından önemlidir. Dut kurusu saç ve cilt sağlığı açısından önemli bir besin kaynağıdır. Saçı ve cildi içeriden besleyerek cildin kurumasını engeller. Bu sayede kepek gibi saç problemlerine engel olur. Ayrıca dut kurusu kürü de saç ve cilt sağlığına dışarıdan destek olur. Dut kurusu egzama gibi cilt hastalıklarına iyi gelir.

#4
Foto - Dut kurusu faydaları: daha çok tüketmeniz için 12 süper neden! Antioksidan, A ve C vitamini adeta fışkırıyor

Dut Kalori ve Besin Değerleri! Dut kurusu diyetlerde sıklıkla önerilen bir besin grubudur. Bunun en önemli nedeni sahip olduğu kalori ve içerisindeki besin değerleridir. Sadece zayıflamak için verilen diyet listeleri değil, vücutta çalışması bozulan sistemleri düzeltmek için verilen diyet listelerinin de favori yemişidir. Örneğin, dut kurusunun aşırıya kaçmadan düzenli tüketimi kolesterol seviyesinin dengelenmesine yardımcı olur. Kötü kolesterolle savaşma konusunda dut kurusundan destek alınabilir.

#5
Foto - Dut kurusu faydaları: daha çok tüketmeniz için 12 süper neden! Antioksidan, A ve C vitamini adeta fışkırıyor

Ek olarak, vücuttaki kan akışı üzerinde olumlu ve düzenleyici etkilere sahip olan dut kurusu, doğum ve ameliyat gibi operasyonlar sonucunda vücudun kaybettiği kanı geri kazanmasını sağlayarak, vücudun hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlar. Vücudun kaybettiği direnci ona daha hızlı bir şekilde geri kazandırır. Üstelik dut kurusu kan temizleyici özelliğe sahiptir. Bu sebeple özellikle sigara ve alkol tüketimi yüksek olan kişiler üzerinde olumlu etkiler yaratır. Karaciğer üzerindeki olumlu etkileriyle birlikte kandaki toksik maddelerin atılımını kolaylaştırır ve vücut içerisinde temiz bir kan dolaşımı yaratır. Pek çok faydası olan dut kurusunun içerisinde hiç yağ bulunmaz.

#6
Foto - Dut kurusu faydaları: daha çok tüketmeniz için 12 süper neden! Antioksidan, A ve C vitamini adeta fışkırıyor

Dut kurusunun 100 gramı 336 kcal’dir. Bunun yanı sıra, 100 gram dut kurusunda: 74.8 gram karbonhidrat 8.9 gram lif 2.7 gram protein 979 mg potasyum 376 mg kalsiyum 9.4 mg demir bulunur. Bu da günlük olarak vücudun ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri karşılamasını sağlar.

#7
Foto - Dut kurusu faydaları: daha çok tüketmeniz için 12 süper neden! Antioksidan, A ve C vitamini adeta fışkırıyor

Dut Kurusu Zayıflatır Mı? Dut kurusu diyet yaparken kullanılabilir ve zayıflamaya da yardımcı olur; çünkü dut kurusu sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar. Vücuttan toksik maddelerin atılmasına yardımcı olur. Kabızlık gibi sorunların önüne geçilmesine yardımcı olur. Ayrıca kan şekerini düzenleyerek tok tutar. Zayıflamak için dut kurusu tüketilirken dikkat edilmesi gereken nokta gün içerisinde ne kadar ve nasıl vücuda alınması gerektiğini bilmektir. Dut kurusu kan şekerini düzenlediği için tatlı yeme isteğinin önüne geçer. 1 çorba kaşığı dut kurusu ara öğünlerde tüketildiği zaman vücuttaki kan akışını dengeler. Ek olarak dut kurusu tüketirken vücuda protein grubuna mensup besin gruplarıyla da destek olmak gerekir. Bu sayede dut kurusu uzun süre açlık hissi yaratmadan tok kalmanızı sağlar.

#8
Foto - Dut kurusu faydaları: daha çok tüketmeniz için 12 süper neden! Antioksidan, A ve C vitamini adeta fışkırıyor

Dut Kurusu Zararları ve Yan Etkileri! Dut kurusunun vücuda sağlık açısından pek çok faydası vardır; fakat bunun yanında aşırı tüketimi birtakım zararlı etkilere yol açabilir. Bu sebeple aşırıya kaçmadan düzenli bir şekilde tüketilmesi gerekir. Ek olarak herhangi bir yan etkiye sebebiyet vermemesi için bir doktora danışılmasında fayda vardır. Dut kurusu kandaki glikoz seviyesini düşürür. Kan şekeri açısından olumsuz etkilere yol açabilir. Bu sebeple aşırı miktarda tüketimi hipoglisemi olarak da bilinen rahatsızlığa sebebiyet verebilir. Bu da baş ağrısı, bulanık görme baş dönmesi ve titreme gibi sorunlara neden olur. Dut kurusu cildi içeriden beslediği gibi dışarıdan uygulanacak kürleriyle de cilde iyi gelir fakat içerisinde bulunan hidrokinon isimli madde cilt üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Bu yüzden cildinize dut kurusu kürü uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışmanız gerekir. nefisyemektarifleri'ne göre: Dut kurusu karbonhidrat emilimini etkiler. Bu yüzden öğün aralarında tüketilmesi tavsiye edilir. Bazı uzmanlar yapılan araştırmalar sonucunda kemoterapi gören hastaların dut kurusu tüketmemesi gerektiğini söyler. Bunun sebebi ise dut kurusunun içindeki özün lösemi hücrelerini tetiklediği yönündeki gözlemlerdir. Potasyum açısından zengin bir besin kaynağı olan dut kurusu, böbrek ve safra kesesi hastalarında olumsuz etkilere yol açabilir. Bu hastaların dut kurusu tüketmeden önce doktorlarına danışmaları tavsiye edilir. Özellikle böbrek taşı problemi olan hastalar dut kurusu tüketmemelidir.

#9
Foto - Dut kurusu faydaları: daha çok tüketmeniz için 12 süper neden! Antioksidan, A ve C vitamini adeta fışkırıyor

Evde Dut Kurusu Nasıl Yapılır? Dut kurusu yapmak düşünüldüğü kadar zor değildir fakat uğraş isteyen bir iş kalemi olarak tanımlanır. Hazır olarak satın alınabilen dut kurusunun yanı sıra evde de dut kurutmanın yöntemleri vardır. Evde dut kurutmanın iki farklı yöntemi vardır. İki yöntem de uygulanabilir olup basit bir işleme sahiptir: 1. Yöntem İlki, pazardan aldığınız yaş dutları evde kurutma yöntemi olarak bilinir: Yaş dutlar arasından sağlamlar ayıklanır. Küçük boyda olanlar kurutulmak üzere bir kenara ayrılır. Üzerleri bir tülbent ya da benzeri bir örtüyle örtülür. Güneş almayacak şekilde özenle kurutulur. 2. Yöntem İkincisi ise, eğer bir bahçeniz ya da dut ağacınız varsa uygulayabileceğiniz serme yöntemidir: Dut ağacının altına genişçe bir örtü serilir. Dutlar bu örtünün üzerine düşürülür. Ağaç gölgesi altında olan dutlar kurumaya bırakılır. Bu sayede güneşin etkisinden de kurtulunmuş olunur.

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