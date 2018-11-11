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Peygamberimizin hayatından...

Helal lokma hassasiyetini emreden bir Peygamber; “Haram ile beslenen her beden cehennemi tercih etmiş demektir.”

11 Kasım 2018 Pazar 19:38
Peygamberimizin hayatından...


Peygamber Efendimizden ders alan sahabe de bilerek haram lokmayı boğazından geçirmezdi. Hazreti Ebu Bekir bunlardan biriydi. Müslümanların halifesiydi. Bir gün hizmetçisi ona bir kap yemek getirdi. Kabul edip yemeye başladı. Hizmetçisi; “Bağışlayın beni ey Allah’ın Resûlü’nün halifesi! Bu yemeği nereden getirdiğimi size söylemeyi unuttum” dedi. Birden durdu ve “Nereden geldi?” diye sordu. Hizmetçi, “Ben biri için zamanında kehanette bulunmuştum. Kehanetten de anlamıyordum ama adamı aldatmıştım. Bugün onunla karşılaştım. Bana ücretimi verdi. Ben de bunu alıp sana getirdim” dedi. Hazreti Ebu Bekir birden içinin yandığını hissetti ve parmağını ağzına götürmesiyle yediğini çıkarması bir oldu. Görenler şaşırmıştı. “Bütün bu eziyet bir lokma için mi?” dediler. Önce onlara Peygamber Efendimizden duyduğu bir hadisi nakletti. “Haram ile beslenen her beden cehennemi tercih etmiş demektir.” Sonra şunları söyledi; “İşte bu nedenle mideme bir lokma da olsa haramın girmesinden ödüm koptu. Vallahi, canımdan olacağımı bilseydim bile yediğimi çıkarmadan duramazdım. ”

 

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 19:38
  1. peygamber efendimiz
  2. helal lokma
  3. hadis

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