  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yahudiler interneti şeytan icadı diye kendilerine yasaklıyorlar ama... Suriye’de gökyüzü kızıla döndü! Toz fırtınası Humus’u yuttu Arakçi’den ABD’ye enerji piyasası suçlaması: Trump’ı savaşta tutmak istiyorlar 30 Ağustos 2026: Günün Ayet ve Hadisi İran’dan sonra Rusya da ekonomik kıskaçta! Devlet Başkanı'na hapis cezası! Melih Gökçek hakkında sıcak gelişme! Başsavcılığın kararı sonrası "Kendimi adalete teslim ediyorum" dedi! Tesettüre girdiği için voleybolu bırakmıştı! Efsane milli voleybolcu Aysun Özbek yıllar sonra ortaya çıktı! Gecenin sıcak haberi: Askeri sanayi tesisini vurduk Gözaltına alınmıştı! Cemal Enginyurt danışmanını sattı; Kadın pazarlıyormuş
İSLAM Peygamberimizi anlamaya dünden daha çok ihtiyaç var
İSLAM

Peygamberimizi anlamaya dünden daha çok ihtiyaç var

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Peygamberimizi anlamaya dünden daha çok ihtiyaç var

Hz. Peygamber’in çağrısı yalnızca bireyin inanç dünyasına yönelik değildi. Bu çağrı, insanın insanla ve toplumla ilişkisini de yeniden şekillendiriyordu.

Barışın, huzurun, merhametin, sevginin ve adaletin esas alındığı yeni bir toplumsal anlayışın temelleri atılıyordu.

Cahiliye düzeninde gücün belirleyici olduğu birçok alanda İslam; hakkı, hukuku, sorumluluğu ve adaleti merkeze taşıdı.

Mekke döneminde putlara ve farklı ilahlara tapınma yaygınken İslam, tevhidi ve yalnızca Allah’a kulluğu esas aldı. Kabile savaşları ve kan davalarının karşısına barış, bağışlama ve adaleti; güçlünün zayıfı ezdiği anlayışın karşısına hak, hukuk ve sorumluluğu koydu. Faiz, tefecilik ve ağır borç ilişkilerine karşı ribâyı yasaklayarak borçluya kolaylık gösterilmesini emretti; ticarette hile, ölçü ve tartıdaki adaletsizliklere karşı dürüst ticareti ve doğru ölçüyü esas aldı. Kölelerin özgürleştirilmesini teşvik etti ve haklarının gözetilmesini istedi. Kadınlara miras, mülkiyet ve mehir gibi belirli haklar tanıdı; bazı topluluklarda görülen kız çocuklarının öldürülmesini ise kesin biçimde kınadı.

 

Yetimlerin mallarının ve haklarının istismar edilmesine karşı yetimi korumayı, servetin belirli ellerde yoğunlaşmasına karşı zekât, sadaka, infak ve toplumsal dayanışmayı öne çıkardı. Soy, servet ve kabile üstünlüğünün karşısına insanın değerini takvayla ilişkilendiren bir anlayış koydu. İçki ve kumar aşamalı olarak yasaklanırken, intikam ve kan davası kültürünün yerine affetme, uzlaşma ve adaletin tesis edilmesi teşvik edildi. Böylece İslam, yalnızca insanların inançlarını değiştirmeyi değil; imanı ahlakla, hakkı adaletle ve kulluğu toplumsal sorumlulukla buluşturan kapsamlı bir dönüşümü hedefledi.

Anmak yetmez anlamak gerekir

Hz. Peygamber’i anmak yetmez, anlamak gerekir. Asıl mesele onu, mücadelesini ve insanlığa getirdiği mesajı anlamaktır.

Çünkü bugün insanlık, biçimleri değişmiş olsa da özünde geçmişte karşılaşılan pek çok sorunla yeniden karşı karşıyadır.

Cahiliyenin araçları değişti, soruları değişmedi. Tefeciliğin ve borç düzeninin insanları ekonomik bağımlılığa sürüklediği; zulmün ve haksızlığın farklı biçimlerde devam ettiği; ahlaki değerlerin aşındığı, insanın yalnızlaştırıldığı ve toplumsal bağların giderek zayıfladığı bir çağda yaşıyoruz.

Peygamber Efendimizin çağrısı insanlığa, Allah karşısındaki sorumluluğunu ve başka insanlar üzerindeki hak ve sorumluluklarının hatırlatılmasının çağrısı bu!
İman ahlaktan ayrı düşünülemez. İman haktan ayrı düşünülemez. İman adaletten ayrı düşünülemez. İman toplumsal sorumluluktan ayrı düşünülemez. Anlamak, anlattığı hakikati çağımıza taşımak ve adalet mücadelesinde yaşatmak gerekir.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23