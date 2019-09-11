Peygamberimiz'e yapılan saygısızlığa büyük tepki! Skandal tabela indirildi!

İlçede lokanta işleten Muhammet Kurnaz'ın dükkanı için yaptırdığı tabela sosyal medyada tepki gördü.

İşletme sahibinin adına atıfla "Muhamm" bölümünü kırmızı, "et" bölümünü siyah renkte hazırlattığı tabelaya çok sayıda eleştiri geldi.

Tepki çeken tabela sabah saatlerinde belediye zabıta ekiplerince kaldırıldı.

Yapılan ikazlara rağmen işletme sahibinin "Elinizden geleni ardınıza koymayın" diyerek haddini aştığı da iddia edilmişti.

Kendi ismi de Muhammet

Lokanta sahibi Muhammet Kurnaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendi ismiyle açtığı lokantanın tabelasının bu derece tepki göreceğini tahmin etmediğini belirtti.

"Yanlış anlaşıldım, özür dilerim"

Tepkilerin ardından İslam dinine ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V.) saygısızlık yapmayı hiç düşünmediğini, yanlış anlaşıldığını dile getiren Kurnaz, "Ben et lokantamıza kendi adımı verdim. Tepki çekeceğini düşünmemiştim. Kula Belediyesi zabıtası sabah gelerek tabelanın sökülmesi için işlem başlattı. Ekiplere gerekli yardımı yaptım. Yanlış anlaşıldım, özür dilerim." dedi.