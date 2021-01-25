  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Peygamberimize hakaret içeriyordu! Skandal paylaşım hakkında sıcak gelişme
Gündem

Peygamberimize hakaret içeriyordu! Skandal paylaşım hakkında sıcak gelişme

Youtube'da paylaştığı bir videoda Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (SAV) karşı hakaret içerikli sözler kullandığı tespit edilen bir kişi hakkında resen soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-25 23:26:00 -
Peygamberimize hakaret içeriyordu! Skandal paylaşım hakkında sıcak gelişme

Sosyal paylaşım sitesi Youtube'da paylaştığı bir videoda Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (SAV) karşı hakaret içerikli sözler kullandığı tespit edilen bir kişi hakkında resen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Y.D. isimli kullanıcının sosyal paylaşım sitesi Youtube'da 22 Ocak'ta yaptığı video paylaşımıyla peygamberimize karşı hakaret içerikli sözler kullandığı tespit edilmiştir. Şahıs hakkında video içeriğinde peygamberimize karşı kullandığı hakaret içerikli sözler nedeniyle resen soruşturma başlatılmıştır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Nur

Şerefsiz kafir o dilin tutulsun
  • Yanıtla

Mustafa Biçer

Foterini ...
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Ali Koç, Fenerbahçe'nin parasını CHP yandaşı Sözcü'ye akıtıyor
Spor

Ali Koç, Fenerbahçe'nin parasını CHP yandaşı Sözcü'ye akıtıyor

Yüksek Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün paralarıyla CHP yandaşı Sözcü gazetesini nasıl fonladıklar..
Hastanedeki rezil görüntü sonrası 5 kişi açığa alındı
Gündem

Hastanedeki rezil görüntü sonrası 5 kişi açığa alındı

Eskişehir'deki bir kamu hastanesinde bazı kişilerin acil serviste kumar oynadığı iddia edilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşım..
İran'dan Dağlık Karabağ hamlesi
Dünya

İran'dan Dağlık Karabağ hamlesi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgalden kurtarılan Karabağ bölgesinin yeniden kurulması için "Sadece dost ülkelerle ortaklık yapacağ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay