Peygambere hakaret eden Leman'a tahliye, Leman'ı protesto edenler cezaevine!

Peygamberin karikatürünü çizenleri protesto eden Büyük Doğu Akıncıları İstanbul İl Başkanı Alper Kaan Aykut 23 Haziran 09:30 da Çağlayan Adliyesi’nde hakim karşısına çıkacak! Aczimendi cemaatinden de bu hususta yargılananlar olacak.Türk Halkı Adalet Bakanı Akın Gürlek'i, bu skandalı durdurması konusunda göreve davet etti.

Geçtiğimiz aylarda Peygamber efendimizin karikatürünü çizen LEMAN dergisi infiale sebep olmuştu. Hakaretten dolayı yargılanan çizerler tahliye edildi. Bu durumun ardından büyük bir skandal patlak verdi. Leman Dergisi'ni protesto eden müslümanların yargılanacağı ortaya çıktı! Türk halkı Adalet Bakanı Akın Gürlek'i, bu skandalı durdurması konusunda göreve davet etti.