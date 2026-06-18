  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye güne operasyonla uyandı: Peş peşe gözaltına alındılar Mutabakat sonrası Trump'tan şok açıklama! '60 gün içinde anlaşamazsak...' Yediği kumpir yüzünden ölmüştü: Kumpirciler 50 bin TL'lik tazminatla yırttı! İstanbul depremi için korkutan uyarı! Mutabakat imzalandı: Hürmüz Boğazı açılıyor mu? Camideki cinsel ilişki rezaletine tutuklama! Mali'de Müslüman sivillere yönelik sessiz soykırım! 18 Haziran 2026: Günün Ayet ve Hadisi 18 Haziran 2004: Hafız Sabri Koçi'nin vefatı (Arnavut Müftü, Vaiz) Savaş büyük ders oldu! Alternatif rotaları ele aldılar
Gündem Peygambere hakaret eden Leman'a tahliye, Leman'ı protesto edenler cezaevine!
Gündem

Peygambere hakaret eden Leman'a tahliye, Leman'ı protesto edenler cezaevine!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
Peygambere hakaret eden Leman'a tahliye, Leman'ı protesto edenler cezaevine!

Peygamberin karikatürünü çizenleri protesto eden Büyük Doğu Akıncıları İstanbul İl Başkanı Alper Kaan Aykut 23 Haziran 09:30 da Çağlayan Adliyesi’nde hakim karşısına çıkacak! Türk Halkı Adalet Bakanı Akın Gürlek'i, bu skandalı durdurması konusunda göreve davet etti.

Peygamberin karikatürünü çizenleri protesto eden Büyük Doğu Akıncıları İstanbul İl Başkanı Alper Kaan Aykut 23 Haziran 09:30 da Çağlayan Adliyesi’nde hakim karşısına çıkacak! Aczimendi cemaatinden de bu hususta yargılananlar olacak.Türk Halkı Adalet Bakanı Akın Gürlek'i, bu skandalı durdurması konusunda göreve davet etti.

Geçtiğimiz aylarda Peygamber efendimizin karikatürünü çizen LEMAN dergisi infiale sebep olmuştu. Hakaretten dolayı yargılanan çizerler tahliye edildi. Bu durumun ardından büyük bir skandal patlak verdi. Leman Dergisi'ni protesto eden müslümanların yargılanacağı ortaya çıktı! Türk halkı Adalet Bakanı Akın Gürlek'i, bu skandalı durdurması konusunda göreve davet etti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23