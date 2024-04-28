Peygamber Ocağından içkiyi kaldırın

Buğra Kardan İstanbul

Yurt içinde ve dışında düşmana karşı başarıyla mücadele eden ordumuz övgü topluyor. Dualarla, yeminlerle göreve başlayan Mehmetçik, başarılı operasyonlar icra ederken orduevlerinde Peygamber ocağına yakışmayan sahnelerle karşı karşıya kalınıyor. Buralarda devam eden içki alımları ve servisleri tepki çekiyor. Kamuoyunun tepkisi, gazetemiz Yeni Akit’in geçen günkü “Orduevleri Meyhane Gibi” başlıklı haberinde de makes buldu.

İthalat da yapılıyor

Büyük ilgi gören haberimizde Harbiye, Fenerbahçe, Büyükçekmece orduevlerince yüklü miktarda rakı ve bira alındığına dikkat çekildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yalova Eğitim Merkezi Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kırıkkale Kışlası Gazino Müdürlüğü, İzmir 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı kantini tarafından içki stoklandığına işaret edildi. Akit’in dünkü haberine yorum yağdı. Milli Savunma Bakanlığı’na peş peşe orduevlerinde içki sokulmaması çağrıları yapıldı. Buralarda dorukta olan alkol tüketiminin diğer kamu kurumlarına yayılması kaygısı dile getirildi. Emekli askerler de Akit’e teşekkür ettiler. Jandarma Genel Komutanlığı’na ait yerlerde alkollü içeceklerin menülerden çıkarılmasının yerinde bir karar olduğunun altını çizdiler.

Mobbing uygulandı

Emekli Albay Ersan Ergür, Akit’e yaptığı açıklamada, şunları söyledi: “15 Temmuz hain darbe girişimini takiben Türk Silahlı Kuvvetleri’nde ‘milli iradeye itibar edildiği’ anlayışı belirdi. Ben bu kanıda değilim. Muhafazakârlar 28 Şubat döneminde TSK’dan koparıldı. Meydan ulusalcılara ve FETÖ’cülere kaldı. O dönemde alkol kullanmayanlara mobbing uygulandı. Biri de bendim. Başörtülü eşimle katıldığım bir toplantıda alkol almadığım için eleştirildim. 1995 idi, Patnos’ta bir gazinoda otururken yanıma ufak çocuğuyla tankçı üsteğmen geldi. İnanılır gibi değildi çocuk okula dahi başlamamıştı. Küçük çocuğuna içki içirerek akla zarar cümleler kurdu. ‘Bak benim oğlum dahi içiyor. Benim oğlum modern yapıda, senin gibi değil. Sen bir subay olarak alkolden kaçıp millete kötü örnek teşkil ediyorsun’ diye çıkıştı. Çok üzüldüm. Namaz kılanlar dışlanıyor, ötekileştiriliyordu. TSK’nın öteden beri alkol çıkmazı var. Bundan kurtulmanın vakti geldi, geçiyor. Orduevlerinde içki alımı ve servisinin devam ediyor. Buralarda alkol satışının terk edilmemesi büyük handikap. İlgili mercilerce derhal adım atılmalı. Tehlike idrak edilmeli. Erdoğan yönetimi gittiğinde 28 Şubatçı kafanın yeniden devreye gireceği bilinmeli. Bu kafanın alkolü baskı unsuru olarak kullanacağı unutulmamalı. Tıp dünyasının tüketilmesine karşı çıktığı alkolün orduevlerine girmemesi gerek. Anayasamızda çocukları ve gençleri alkolden korumaya dayanan bir madde var. Bu maddenin ihlal edildiği açık. Buralara çocuklarımız da gidiyor. Böyle şey olur mu? Bu sıkıntıyı giderme adına orduevlerinde alkol uygulaması kaldırılmalı. Kaldırılmalı ki içki alışı ve satışı diğer kamu kurumlarına ya da belediyelere ait mekânlara sirayet etmesin. Şükür ki pek çok belediyenin yeme içme alanlarında içki tüketilmiyor. Bu uygulama orduevlerinde de başlatılmalı.”

Tokuşturmayan dışlanıyordu

Emekli Kıdemli Albay Mustafa Hacımustafaoğulları ise, şöyle konuştu: “Ne hazindir ki TSK’da, orduevlerinde alkolü teşvik eden anlayış var. Bu teamül hâline gelmiş. Bu teamül sıkıntılı. Alkolle alâkalı direnci anlamak mümkün değil. Bu direncin kırılması gerek. Orduevlerinde içki tüketimi ahlâken de tıbben de savunulamaz. Tabii bir zihniyet, ısrarla içki dayatması yapıyor. Bu dayatmayla nesillere zarar veriyor. Birileri de çıkıp alkol almayı övünülecek bir şeymiş gibi sunuyor. İçki içmeyenlere tavır alanlar oluyor. Çok şaşırıyorum. Ben uçuş eğitimine başladığımda bir olayla karşılaştım. Bana ‘Akşam kadeh tokuşturmazsan uçuş sertifikası alamazsın’ diyen oldu. Bunu çok yadırgadım. Böyle bir şey olur mu? Bir pilot için içmemek, akıl ve beden sıhhatini korumak esastır. Hülâsa orduevleri askerlere ve ailelerine hitap eden yerlerdir. Böyle yerlere içki girmemelidir. Orduevlerine giren çocuklar, gençler içki içenleri ya da kafa çekenleri görmemelidir. Orduevlerinde alkol olmamalıdır. Daha evvel orduevlerinde mescitler de yoktur. Taleplere binaen mescitler açıldı. Umarız alkol uygulamasının kaldırılmasına yönelik taleplere de kulak verilir. Çok kolay. Milli Savunma Bakanlığı, ‘Orduevlerinde alkollü ürün satılamaz’ ifadesini kullanacak ve sorun kökten aşılacaktır.”

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