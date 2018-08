Peygamber Ocağına tabur imamı şart

Milletin tercihiyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçerek muasır medeniyet seviyesi için atılımlarını hızlandıran Türkiye’de, Türk Silahlı Kuvvetleri de olumsuz unsurlardan arındırılarak yeniden yapılandırılıyor. Peygamber Ocağı olan TSK’yı esir alan 28 Şubat zihniyeti ile din simsarı FETÖ’nün tasfiye edilmesinden sonra ordu içerisinde askeri personele dini anlamda rehberlik edecek “Din Subayları”nın bulunmaması ise büyük bir eksiklik olarak değerlendiriliyor. Modern Batı ülkelerinin ordularında askeri personelin dini vecibeleri yerine getirebilmesi için sivil ve askerî rahip-hahamlar görev yaparken Türk Silahlı Kuvvetleri’nde böyle bir birim bulunmuyor.

MODERN ORDULARIN MANEVİ GÜCÜ: DİN SUBAYLIĞI

Milletin gözbebeği olan Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki manevi eksiklik, Türkiye’nin dünya standartlarının gerisinde kalmasına neden oluyor. Askerlerin manevi gelişimlerini ve güçlenmelerini sağlamak, ahlaki düzen oluşturmak, personeli dini bilinçle askeri şartlara hazırlamak gibi amaçlarla Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere; İngiltere, Almanya, Hollanda ve laikliğin beşiği kabul edilen Fransa gibi ülkelerde yüzlerce Din Subayı görev yapıyor.

ABD’DE HEMEN HER KADEMEDE DİNİ BİRİM VAR

Edinilen bilgilere göre; askeri açıdan aktif olan 50’den fazla ülkede Din Subaylığı mevcut.

Din işlerinin düzenlenmesini bir esasa bağlamak üzere talimnameler hazırlanan talimnamelerle görev yapan Din Subayları, askeri hastanelerde de görev yapıyor. Çeşitli mezheplere ayrı ayrı sağlanan Din Subaylığı hizmeti özellikle Hristiyan ve Yahudi askerler için veriliyor. Avrupa Birliği’nin her ülkesinde bu sistem mevcut.

İngiliz dilinde “Military chaplaincy”, Alman dilinde “Militärseelsorge” ve “Soldatenseelsorge” olarak adlandırılan Din Subayları, dünyanın en büyük ordusuna sahip olan Amerika’da öne çıkıyor. ABD Savunma Bakanlığı’nda “Silahlı Kuvvetler Din İşleri Subayları Kurulu” bulunuyor.

Genelkurmay ve Kuvvet Komutanlıkları’nda ise dini ve ahlaki konularda müşavirlik yapmak üzere “Din İşleri Başkanlıkları” yer alıyor. Kuvvet Komutanlıkları’nın her birinde “Din İşleri Subay Okulu” hizmet verirken, taburlarda ve gemilerde “Din İşleri Subayları” istihdam ediliyor.

ÜLKE ÜLKE DİN SUBAYI SAYISI

Ordu personelinin manevi gücünü tesis etmek için ABD’de her 1200 askere, Almanya’da her 1500 askere, Fransa’da her 1000 askere 1 Din Subayı hizmet veriyor.

Din Subayı sayısı Amerikan askeri kuvvetlerinde 10 bini aşkın. Amerika ordusunun 31 ülkede görev yapan yurt dışı dini personel sayısı ise 1200. Laik sistemin beşiği olan Fransa’nın 459.000 kişilik ordusunda 448 Din İşleri Subayı görev yapıyor. Almanya’da 100 yıldır uygulanan Din Subaylığı sistemi “Evangelische Militarseelsorge” ve “Katholische Militarseelsorge” adlarıyla yapılandırılmış durumda. Avrupa Birliği’nin öncü gücü olan Almanya ordusunda Din Subaylarının sayısı 100’ü aşıyor. İsviçre’de 512, Norveç’te 400, İtalya’da 250, Hollanda’da 244, Arjantin’de 238, Avusturya’da 147, Danimarka’da 135, Avustralya’da 97, Brezilya’da 90, Belçika’da 85 Din Subayı orduda istihdam ediliyor.

ORDUSUNDA DİN SUBAYLIĞI BİRİMİ OLAN ÜLKELER

Askeri Kuvvetlerinde dini bir yapılanmanın bulunduğu bazı ülkeler şunlar: Fransa, Yunanistan, İngiltere, Arjantin, Avustralya, Belçika, Brezilya, Şili, Danimarka, Almanya, Ekvator, El Salvador, Finlandiya, Iran, İsrail, İtalya, Kanada, Kenya, Kolombiya, Güney Kore, Madagaskar, Malta, Nepal, Yeni Zelanda, Hollanda, Norveç, Avusturya, Pakistan, Paraguay, Peru, Amerika Birleşik Devletleri, Filipinler, Polonya, Sierra Leone, İspanya, Sri Lanka, Güney Afrika, Tayland, Trinidad ve Tobago, Merkezi Afrika Cumhuriyeti. Mısır, Bahreyn, Bangladeş, Benin, Bolivya, Burkina Faso, Dominik Cumhuriyeti, Yemen, Kamerun, Katar, Kuveyt, Fas, Umman, Ruanda, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Burundi, Romanya, Rusya, Zambiya, Sırbistan, Slovakya, Çekya, Macaristan, Portekiz, İsviçre, İsveç.

Çağdaş Batı ülkelerinin ordularında askeri personelin dini vecibelerini yerine getirebilmesi için sivil ve askerî rahip-hahamlar görev yapıyor ve askerlere moral dersleri veriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nde ise halihazırda böyle bir birim bulunmuyor.