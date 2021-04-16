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Ekonomi Peygamber ocağı kışlalar camilerle güzelleşiyor
Ekonomi

Peygamber ocağı kışlalar camilerle güzelleşiyor

Geçmişte dindar insanların fişlenerek ordudan atıldığı TSK, o karanlık günleri artık geride bıraktı. Hem modern yüzü ve hem de demokatik uygulamaların perçinlendiği TSK’da Çankaya Kara Harp Okulu başta olmak üzere 4 kışlaya daha TOKİ vasıtasıyla cami inşa edilecek.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 15:00:00 -
Peygamber ocağı kışlalar camilerle güzelleşiyor

Orduevlerine, yemin törenlerinin yapıldığı kışlalara bile başörtülü ve sakallı dindar insanların alınmadığı günlerden bugünlere gelinmesi demokratikleşmenin hangi hızda ilerlediğinin göstergesi oldu. Günümüzde kışlalarda namaz kılmak ve oruç tutmak velhasılı dindar bir insan olmak artık fişlenme sebebi olmaktan çıktı. “Peygamber ocağı” kışlalardaki cami ve mescitler rütbeli-rütbesiz askerlerin dini vecibelerini korkusuzca yerine getirebildiği yerler oldu.

Kışlalardaki camilerin veya mescidlerin yetersizliği sebebiyle yeni camilerin inşaatları da TOKİ vasıtasıyla yapılmaya başlandı ve bu hizmet devam ediyor.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ilanına göre Ankara İli Sincan İlçesi Şehit Ütğm Hasan Şahan Kışlası 1 Adet, Çankaya İlçesi Kara Harp Okulu 1 Adet, İstanbul İli Tuzla İlçesi Deniz Harp Okulu 1 Adet ve Bakırköy İlçesi Hava Harp Okulu 1 Adet Cami İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi işi ihaleye çıkarıldı. Cami inşaatlarının ihalesi 07.05.2021 tarih ve saat 10:00 Ankara Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) - Toplantı Salonu’nda yapılacak.

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