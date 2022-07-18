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Gündem Peygamber Efendimiz'in kabrinde yaptığı dua anında kabul oldu! Yaşadığı olayı gözyaşları içinde anlattı
Gündem

Peygamber Efendimiz'in kabrinde yaptığı dua anında kabul oldu! Yaşadığı olayı gözyaşları içinde anlattı

Mescid-i Nebevi'de yaptığı duanın anında kabul olduğunu söyleyen Faisal Latif adındaki Müslüman, yaşadığı olayı gözyaşları içinde anlattı.

Yeniakit Publisher
2022-07-18 18:51:00 - 2022-07-18 18:58:47

Faisal Latif adındaki Müslüman, Peygamber Efendimiz’in kabrinin bulunduğu Mescid-i Nebevi’de ettiği duanın anında nasıl kabul olduğunu gözyaşları içinde anlattı.

Sosyal medyada yayılan videoda adam şu sözleri söyledi:

Bunu sadece hatırlamak istediğim için çekiyorum. Peygamberimiz (S.A.V) hemen burada. 2 rekat namaz kıldım ve secdede; "Ya Rab, Akşama kadar burada kalmama izin ver" diye dua ettim. Kalkıp gidiyordum. Burada bana daha önce "Kalk ve burayı terk et" diyen aynı görevli... Allahü Ekber (Ağlıyor)... Diğer arkadaşına şunları söyledi: "Söyle ona orada oturup akşam namazını burada kılsın." Ben daha şimdi Allah'tan akşam namazını burada kılmama izin vermesi için dua etmiştim. Allah en büyüktür. Dualarınızdan bir an bile şüphe etmeyin

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