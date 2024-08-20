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Gündem Peygamber efendimize (SAV) hakaretten tutuklanmıştı! Suç makinesi çıktı!
Gündem

Peygamber efendimize (SAV) hakaretten tutuklanmıştı! Suç makinesi çıktı!

Yeniakit Publisher
2024-08-20 14:40:00 -
Peygamber efendimize (SAV) hakaretten tutuklanmıştı! Suç makinesi çıktı!

Sivas’ta sosyal medya üzerinden dini değerlere ağza alınmayacak hakaretler edip, uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği için tutuklanarak ceza evine konulan kadının, fuhuştan uyuşturucu kullanımına kadar 29 ayrı suçtan kaydı olduğu anlaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, sosyal medya hesapları üzerinden “sizin o şeriat isteyen olmayan aklınızı, fikrinizi, allahınızı, kitabınızı, o arap peygamberinizi s.... atarım:)” şeklinde ağza alınmayacak hakaretler eden ve uyuşturucu madde kullanımını özendirecek paylaşımlar yapan Samira Beyza Gürkan (22) geçtiğimiz günlerde Sivas Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yer tespit çalışmasının ardından Narkotik ve Güvenlik Şube Müdürlükleri ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Şüpheli, "uyuşturucu madde kullanımını özendirme, halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlarından adli makamlara sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

29 ayrı suçtan kaydı var

Samira Beyza Gürkan’ın, ‘Devlet büyüklerine hakaret, dini değerlere hareket, konut dokunulmazlığın ihlali, tehdit, hakaret, evden hırsızlık, polise mukavemet, kasten yaralama, ruhsatsız silah, özel hayatın gizliliğinin ihlali, fuhuş suçlarından 29 ayrı kaydı bulunduğu öğrenildi.

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