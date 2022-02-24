Peygamber Efendimiz döneminde oldukça sık yapılan sahine tatlısı
Sahine tatlısı, ramazan ayında iftar sofralarında yemek sonunda yer alıyordu. Birkaç malzeme ile sahine tatlısını kolayca yapabilirsiniz.
Siz de Ramazan ayında bu tatlıdan yiyerek enerjinizi yüksek tutabilir ve açlığa daha uzun süre dayanabilirsiniz. İşte yapımı çok kolay ama tadı lezzetli olan sahine tatlısının tarifi...
Sahine tatlısı tarifi için malzemeler
- Bir yemek kaşığı dolusu tereyağı
- İki yemek kaşığı dolusu bal
- İki yemek kaşığı dolusu tahin
Üzeri için;
- Çekilmiş ceviz içi
- Bol susam
İlk olarak tereyağı oda sıcaklığına getirilir ve hafif yumuşaması beklenir. Sonra tereyağı uygun bir kabın içine alınarak üzerine iki yemek kaşığı dolusu süzme bal ilave edilir. Daha sonra tereyağı ile bal, krema kıvamına gelene kadar kaşık yardımı ile güzelce karıştırılır. Tereyağı ve balın krema kıvamına gelmesi son derece önemlidir. Ardından bu karışımın üzerine iki yemek kaşığı dolusu tahin de ilave edilir. Sonra tüm malzemeler tekrar güzel bir şekilde karıştırılır. Daha sonra ise hazırlanan sahine tatlısı harcı, servis tabağına eşit şekilde dökülür. Son olarak tatlının üzerine bolca kavrulmuş susam ile çekilmiş ceviz içi ilave edilir. Hazır olan sahine tatlısını isterseniz kahvaltıda ekmeklerinizin üzerine sürerek de yiyebilirsiniz.