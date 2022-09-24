Peygamber düşmanı okul müdürüne soruşturma

Konya Seydişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli bir şube müdürü, okulun onur panosunda asılı Peygamber Efendimizin adının yazılı olduğu görselin kaldırılmasını istedi. İslam düşmanı müdür hakkında soruşturma başlatıldı.

İddiaya göre; aynı binada bulunan Seydişehir TOKİ Ortaokulu ve İlkokulu’na gelen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli Şube Müdürü M.A, koridorda müdür yardımcıyla dolaşırken, onur panosundaki bir görsele takıldı.

“DERHAL KALDIRIN”

Okulun rehber öğretmeni tarafından hazırlanan daire şeklindeki görselin merkezinde Arapça harflerle Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in ismi, çevresindeki oklarda ise Türkçe olarak doğruluk, merhamet, temizlik, hoşgörü gibi ifadelerin yer aldığını gören M.A, “Bunu derhal buradan kaldırın.” dedi.

TALİMAT VERİP, GİTTİ!

Başka bir müdür yardımcısı, görselin kaldırılmasını isteyen M.A’ya, “Okulda seçmeli Kur’an-ı Kerim dersi var. Onda da Arapça yazılar var.” demesine rağmen, M.A, Peygamber Efendimizin adının yazılı olduğu onur köşesindeki görselin kaldırılması konusundaki ısrarını sürdürerek okuldan ayrıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Söz konusu görsel çoğaltılarak okulun bir çok yerine asılırken, haberler üzerine Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti, Şube Müdürü M.A. hakkında soruşturma başlatıldı.

Görevlendirilen müfettişin hem M.A. hem de okul idarecilerinin ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

“KONUNUN TAKİPÇİSİYİZ”

Eğitim Bir-Sen Konya Şube Başkanı Nazif Karlıer de Haber Dairesi’nde yayınlanan haber sonrası sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Seydişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli bir şube müdürü, okulun onur panosunda asılı Peygamber Efendimizin adının yazılı olduğu görselin kaldırılmasını istemiş. Eğitim Bir-Sen Konya Şubesi olarak soruyoruz; 'Bu görselden kim, neden rahatsız olur?' Değerlerimize sıkı sıkıya sarılmamız gereken bir dönemde bu tür zorbalıkları kabul etmediğimizi ifade etmek istiyorum. Konunun takipçisiyiz" ifadelerine yer vermişti.

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