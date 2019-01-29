Peugeot, Retromobile Fuarı'nda 6 modelini sergileyecek

İSTANBUL (AA) - Peugeot, 6 ayrı modelini 44. Retromobile Fuarı Paris'te Aventure Peugeot standında ziyaretçilerle buluşturacak.

Peugeot'nun açıklamasına göre, şirket, Paris'te 6-10 Şubat'ta gerçekleştirilecek 44. Retromobile Fuarı'nda geçmişteki efsanevi modellerinin yanı sıra markayı geleceğe taşıyan yenilikçi konsept araç da dahil olmak üzere altı model sergileyecek.

Fuarı ziyaret etmesi beklenen 120 bin ziyaretçi, aslanlı markanın tamamen elektrikli, otonom ve bağlantılı aracı Peugeot e-LEGEND Konsept aracını yakından görebilecek.

Peugeot e-LEGEND, geçen yılki Paris Otomobil Fuarı'nın yıldızı, markanın ilk elektrikli aracı olan Peugeot VLV ile birlikte sergilenecek. Stantta sırasıyla 90. ve 50. doğum günlerini kutlayan Peugeot 201 Torpido ve Peugeot 304 de yer alacak. Ayrıca 2019 Tour Auto'da boy gösteren Peugeot 604 TI ve Peugeot 204 Coupe de ziyaretçilerle bir araya gelecek.

Markanın Mayıs 1941'de mini-cabriolet formatıyla çıkardığı ilk elektrikli model Peugeot VLV (hafif şehir otomobili), Peugeot'nun enerji dönüşümüne odaklandığı bir yılı temsil ediyor.

Les Amis du Lion organizasyonu tarafından sergilenecek olan Peugeot 201 Torpedo bu yıl 90. doğum gününü kutluyor. Efsanevi "2" serisinin ilk otomobili olan Peugeot 201 Torpedo, ilk kez 1929 Paris Otomobil Fuarı'nda sergilenmişti. Ortasında "0" olan üç haneli rakamlı isimlendirmenin başlangıcı olan modelden 143 bin adet üretilmişti.

Club Peugeot 204 & 304 tarafından sergilenecek olan Peugeot 304, bugün yollarda olduğu bilinen en eski örnek. Fuar alanında sergilenecek olan versiyon Ekim 1969 tarihinde aynı salonda Paris Otomobil Fuarı’nda sergilenen araçla aynı olmasıyla özel bir konuma sahip.



Peugeot 604, Club 604 International tarafından sergilenecek ve Mart 1975'te Cenevre Otomobil Fuarı'nda lansmandan 6 ay kadar önce Peugeot markasının ilk 6 silindirli modeli olarak tanıtılmıştı.

Club Peugeot 204 & 304'ün desteğiyle de sergilenecek olan 1967 Peugeot 204 Coupe, Aventure Peugeot'nun sahip olduğu bir araç. Benzersiz efsanelere eşlik edecek Peugeot'nun tamamen elektrikli, otonom ve bağlantılı aracı Peugeot e-LEGEND Konsept, markanın yenilikçi vizyonunu gözler önüne seriyor ve otomobilin geleceğine ışık tutacak.