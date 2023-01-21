Peugeot elektrikli e-208 - e-2008 Avrupa pazar liderliğini ilan etti: En çok satan B Segmentinde araç oldu

Peugeot’nun 2022’de Avrupa’nın toplam elektrikli binek ve hafif ticari araç satışlarında B segmenti lideri olarak Ford’u geride bıraktığı bildirildi. Bu pazarda satılan her dört otomobilden biri Peugeot oldu. Peugeot, çeşitli kategorilerde 29 ülkeyi içeren 2022 Avrupa satış sonuçlarına liderlik etti. Peugeot’nun Avrupa’da en çok satan iki modeli e-208 ve e-2008 başta olmak üzere 2022’de B sınıfı elektrikli araçlar arasında pazar lideri olmasını sağladı.

En Çok Satan Araç Listesinde Liderliğe Yükseldi

2022 yılında Peugeot 208, tamamen elektrikli versiyonu olan e-208 ile birlikte Avrupa’nın B segmenti binek otomobil pazarında en çok satan araç oldu. Peugeot e-208 ve e-2008, son teknoloji ve etkili elektrik motorları ve eksiksiz sürüş destek sistemleri ile daha fazla sürüş keyfi sunuyor. 2022 yılına kadar Avrupa’da 76 binden fazla tüketici tüm bu gelişmelere erişebildi. Peugeot’nun elektrik yılı 2023 olacak. Yılın ilk yarısından itibaren markanın tüm araçları bir veya daha fazla elektrik motorlu varyantlarla (tamamen elektrikli, plug-in hibrit veya hibrit) sunulacak. Peugeot’nun 6 Ocak 2023’te Las Vegas’ta tamamen elektrikli Peugeot Inception konseptini tanıtması, şirketin Avrupa elektrikli araçlar pazarına hakim olma kararlılığının sinyalini verdi.

Yeni Yıl İçin ÖTV Düzenlemesi

Yeni yılla birlikte gelecek olan ÖTV düzenlemesi birçok kişi merak ediyordu. 2023 yılının Ocak ayında yapılan duyurularla birlikte sıfır araç alacak ya da almayı planlayan kişiler için otomobil sektöründe canlılık getirecek.

Peugeot E-208 Özellikleri

E-208, 50 kWh kapasiteli batarya ile geliyor.

E-208 yaklaşık 340 KM'lik menzile sahip.

Araç 100 kW, 260 Nm gücünde bir elektrik motoruna sahip.

0-50 km/s hıza 2.8 saniyede, 0-100 km/s hıza ise 8.1 saniyede ulaşabiliyor.

Elektrikli Peugeot e-2008

Normal Mod seçiliyken 109 HP güç ve 220 Nm tork sunabilen Peugeot e-2008, 130 km/s maksimum hız ve 324 km menzil sağlayabiliyor. Spor Mod seçiliyken 136 HP güç ve 260 Nm tork sunabilen Peugeot e-2008, 150 km/s maksimum hıza kadar ulaşabilirken, menzil yaklaşık yüzde 10'luk bir kayba uğrayabiliyor.

Son yayımlanan liste ile fiyat değişiklikleri (farklılık gösterebilir)

Peugeot 2008'in 841 bin 500 lira

Peugeot 208: 515 bin lira

Peugeot 308: 861 bin lira

Peugeot 508: 1 milyon 280 bin lira

Peugeot 3008: 1 milyon 127 bin lira

Peugeot 5008: 1 milyon 405 bin lira