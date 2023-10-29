PEUGEOT benzinli, dizel ve elektrikli, 2008 ve 508’i yenilendi, satışa çıkarıldı! Araç sahipleri oh çekecek

Ocak-Eylül 2023 döneminde, satışlarını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 180 artıran PEUGEOT, toplam SUV pazarındaki iddiasına ek olarak B-SUV segmentindeki temsilcisi 2008’i de yenileyerek liderliğini sürdürmeyi planlıyor. Ağustos ayında benzinli, dizel ve elektrikli olmak üzere 3 farklı motor seçeneğiyle, ALLURE ve GT donanımıyla satışa sunulan yeni 2008’e geçtiğimiz günlerde 1.340.000 TL’den başlayan fiyatlara sahip ACTIVE PRIME donanımı da eklendi.

1.5 lt dizel motor

Yenilenen tasarımı ve iç mekân özellikleriyle yaz aylarında Türkiye’de satılmaya başlanan, PEUGEOT’nun D Segmenti’ndeki göz alıcı modeli 508 de 1.5 litrelik BlueHDi 130 turbo dizel motoru ve EAT8 otomatik şanzıman kombinasyonuyla, 1.770.000 TL’lik özel lansman fiyatlarından yeni sahipleriyle buluşuyor. Sektör yetkililerinden Gülin Reyhanoğlu, “PEUGEOT Türkiye olarak, Ocak-Eylül 2023 döneminde ise 59 bin adete yakın bir satış performansı ortaya koyarak, yılsonu hedeflerimizi ilk 9 aylık dönemde yakalamış olmanın gururunu yaşıyoruz. Sadece kendimize verdiğimiz sözü değil, bayilerimize ve müşterilerimize de verdiğimiz sözleri tuttuk. Bir önceki yıla göre otomotiv pazarının büyüme oranı yüzde 65 iken, PEUGEOT Türkiye olarak yüzde 180’nin üzerinde büyüme yakaladık. Şimdi Cumhuriyetimizin 100. yılında, rekorun rekorunu kırmayı hedefleyerek, 75 bin adetin üstünde bir satışla yılı tamamlamayı amaçlıyoruz” dedi.

3 farklı motor seçeneği!

Türkiye’ye 1.2 PureTech 130 S&S EAT8, 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 ve 156 HP (115 kW)’lik E-2008 versiyonlarıyla gelen yeni 2008, modern yapısıyla verimli yeni elektrikli motoruyla yeni müşterileri çekmeyi amaçlıyor. E-2008 tamamen elektrikli B-SUV segmentinde konumunu pekiştiriyor. Maksimum güç yüzde 15 artışla 100 kW/136 HP’den 115 kW/156 HP’ye çıkarken, batarya kapasitesi 50 kWsa’ten 54 kWsa’e çıkarıldı. Verimliliği iyileştirme çabası, performans artışı ama aynı zamanda menzilin 345 km (WLTP) yerine 406 km’ye ulaşmasını sağlıyor. Yeni PEUGEOT E-2008, tüm şarj çözümlerine uygun standart olarak tek fazlı 7,4 kW şarj cihazı sunuyor. Yüzde 20’den yüzde 80’e halka açık şarj hızlı şarj cihazlarında (100 kW) 30 dakikada şarj olabiliyor. Wallbox’da (7,4 kW) tamamen şarj olma süresi ise 7,4 saat. Yeni PEUGEOT E-2008’in bataryası 8 yıl veya 160.000 km garantili olarak satılıyor.