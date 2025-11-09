Petro’nun Gazze sözleri dalgayı büyüttü! Bu çıkışın hedefi kim?

Santa Marta kentinde düzenlenen 3. Latin Amerika ve Karayip Halkları Sosyal Zirvesi'nde konuşan Petro, ABD ve İsrail'i hedef aldı.

Gazze'de yaşananlara değinen Petro, "Gazze'de yaşananlar, dünya için barbarca bir güç deneyidir. Mesaj, sadece Filistin halkına değil tüm dünya halklarınadır. İki kişi, kendini tamamen yalnız hissediyor: Bay Trump ve Netanyahu." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Karayipler ve Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla teknelere düzenlediği saldırılara sert tepki gösteren Petro, "Bunların arasında tek bir uyuşturucu kaçakçısı bile yok. Ölenler, dünyanın yönünü belirleyen yasa dışı ticarette çalışan yoksul emekçilerdi. Buna karşıyım, Trump ve yalancı arkadaşları, yalancı Rubio (ABD Dışişleri Bakanı), sizin öldürdükleriniz uyuşturucu kaçakçısı değil." diye konuştu.

Petro, Trump'ı uyararak, şunları söyledi:

"Efsanede söylendiği gibi altın kartal, kondora saldırmaya kalkarsa jaguar uyanacaktır, kondora saldırmaya cesaret ederse bunun karşılığı olacaktır. Jaguarı uyandırmayın, Rubio ve Trump'a şunu söylerdim: 'Dikkat edin, özgürlük savaşçılarının Karayipler'inden geçiyorsunuz, Bolivar'ın vatanıyla uğraşıyorsunuz.'

ABD ile hala konuşmak mümkün ancak yüz yüze eşitlik çerçevesinde ve boyun eğmemek şartıyla."