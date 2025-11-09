  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Yasağı kendisi koydu kendisi deldi! Özgür’den çocukluk arkadaşına ballı kıyak

Destici'den en düşük emekli maaşı önerisi: Rakam açıkladı

MR cihazında unutulan kadın dehşeti yaşadı! Bir saat sonra fark ettiler!

Kan donduran iddia: Gazze'de Filistinliler üzerinde denenen silahlar şimdi Amerikalıları hedef alıyor!

Dilovası yangınıyla ilgili flaş gelişme! Bakan Işıkhan süreci yakından izliyor

Boşuna ‘dikili ağacınız yok’ demiyoruz! CHP’li ‘Şırınga Özlem’ fena rezil oldu

Chatgbt ve kilise üzerinden algı saldırısı

İsrail cezaevlerinde korkunç işkence yöntemi: İlk kez ifşa oldu

Almanya’da “ayıp” dedi, Türkiye’de özendirdi! Uçkur düşkünü DW Türkçe’ye tepkiler çığ gibi

Ekrem'e şov bitti mesajı! “Mahkeme salonları ne bir şov alanı ne de tiyatro sahnesi”
Gündem Petro’nun Gazze sözleri dalgayı büyüttü! Bu çıkışın hedefi kim?
Gündem

Petro’nun Gazze sözleri dalgayı büyüttü! Bu çıkışın hedefi kim?

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Petro’nun Gazze sözleri dalgayı büyüttü! Bu çıkışın hedefi kim?

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Gazze’de yaşananların tüm insanlığa yönelik bir gözdağı olduğunu dile getirdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD’den Donald Trump’ı sert dille eleştiren Petro, “Burada yapılan yalnızca Filistin’e değil, dünyadaki tüm halklara verilen bir mesajdır. Bu, barbarca bir güç gösterisidir” ifadelerini kullandı.

Santa Marta kentinde düzenlenen 3. Latin Amerika ve Karayip Halkları Sosyal Zirvesi'nde konuşan Petro, ABD ve İsrail'i hedef aldı.

Gazze'de yaşananlara değinen Petro, "Gazze'de yaşananlar, dünya için barbarca bir güç deneyidir. Mesaj, sadece Filistin halkına değil tüm dünya halklarınadır. İki kişi, kendini tamamen yalnız hissediyor: Bay Trump ve Netanyahu." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Karayipler ve Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla teknelere düzenlediği saldırılara sert tepki gösteren Petro, "Bunların arasında tek bir uyuşturucu kaçakçısı bile yok. Ölenler, dünyanın yönünü belirleyen yasa dışı ticarette çalışan yoksul emekçilerdi. Buna karşıyım, Trump ve yalancı arkadaşları, yalancı Rubio (ABD Dışişleri Bakanı), sizin öldürdükleriniz uyuşturucu kaçakçısı değil." diye konuştu.

Petro, Trump'ı uyararak, şunları söyledi:

"Efsanede söylendiği gibi altın kartal, kondora saldırmaya kalkarsa jaguar uyanacaktır, kondora saldırmaya cesaret ederse bunun karşılığı olacaktır. Jaguarı uyandırmayın, Rubio ve Trump'a şunu söylerdim: 'Dikkat edin, özgürlük savaşçılarının Karayipler'inden geçiyorsunuz, Bolivar'ın vatanıyla uğraşıyorsunuz.'

ABD ile hala konuşmak mümkün ancak yüz yüze eşitlik çerçevesinde ve boyun eğmemek şartıyla."

Türkiye’nin petrol şirketiydi: Şimdi borç içinde olduğu iddia edildi
Türkiye’nin petrol şirketiydi: Şimdi borç içinde olduğu iddia edildi

Ekonomi

Türkiye’nin petrol şirketiydi: Şimdi borç içinde olduğu iddia edildi

Petrol tahmini yapıldı: Rus yaptırımları görünümü bozuyor olumsuz olacak diyerek işaret etti!
Petrol tahmini yapıldı: Rus yaptırımları görünümü bozuyor olumsuz olacak diyerek işaret etti!

Ekonomi

Petrol tahmini yapıldı: Rus yaptırımları görünümü bozuyor olumsuz olacak diyerek işaret etti!

İstemezükçü CHP’ye rağmen yola devam: Petrol ve doğal gazda tarihi rekor!
İstemezükçü CHP’ye rağmen yola devam: Petrol ve doğal gazda tarihi rekor!

Ekonomi

İstemezükçü CHP’ye rağmen yola devam: Petrol ve doğal gazda tarihi rekor!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ali

İşte biz bu adamlar kadar olamadık. Bizim kiler gitti harçlarını ödeyik alay konusu olup geldiler birde Müslümanlar gaz aldılar uçak aldılar paşapaşa birde şaibeli seçim dedi rezil etti bürakratlarımıza filim artışları dedi akp yi resmen mahvetti zaten bir karşılığı kalmadı. Akp ve mhp nin liderleri çok yaşlı bırakmaları şart kimse istemiyor ayakta duramıyorlar artık

Saffet

Gazzede insanlıgını kaybetmiş israil gibi yalana sıgınan 11eylül yaratıcısı Amerikaya karşı cesurca söylemler
TÜM YORUMLARA GİT
Filistinlilere soruldu! İşte anket sonuçları: Hamas mı Mahmud Abbas mı?
Dünya

Filistinlilere soruldu! İşte anket sonuçları: Hamas mı Mahmud Abbas mı?

Kamuoyu Araştırmaları ve Anket Kurumu tarafından Batı Yaka ve Gazze’de gerçekleştirilen son kamuoyu yoklamasının sonuçlarına göre, iki yılı ..
Rusya Türkiye gelişmesini duyurdu: Tamı tamına 5 milyon 525 bin kişi
Ekonomi

Rusya Türkiye gelişmesini duyurdu: Tamı tamına 5 milyon 525 bin kişi

Rusya Federal Güvenlik Servisi, 2025’in ilk dokuz ayında Rus turistlerin en çok tercih ettiği ülkenin Türkiye olduğunu duyurdu.
CHP’de meclis krizi sözlü kavgaya dönüştü! "Durun siz kardeşsiniz!"
Gündem

CHP’de meclis krizi sözlü kavgaya dönüştü! “Durun siz kardeşsiniz!”

Bayrampaşa Belediyesi’nde eski ve yeni CHP’liler arasında sözlü kavga çıktı. Birbirlerine “Çetin Koç, namussuzsun sen!” “Bu işi bu hale geti..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23