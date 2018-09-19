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Petrolün varili 79,05 dolar seviyelerinde

Brent petrolün varil ücreti, uluslararası piyasalarda 79,05 dolardan işlem görüyor.

19 Eylül 2018 Çarşamba 09:59
Petrolün varili 79,05 dolar seviyelerinde

Dün 77,68 dolardan güne başlayan ve gün içinde 79,69 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 78,92 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.26 itibarıyla yüzde 0,16'lık artışla 79,05 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 69,97 dolardan alıcı buldu.

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene'nin danışmanı Muayyid Hüseyni Sadr, dün yaptığı açıklamada, ABD'nin İran petrolünü sıfırlama girişimlerinin uluslararası petrol piyasasındaki yüksek talep ve düşük arz nedeniyle mümkün olmayacağını ve yaptırımlar nedeniyle petrolün mal takasıyla satılacağını belirtti.

Uzmanlar, Suudi Arabistan'ın petrol fiyatlarının 80 doların üzerine çıkmasında problem görmediğini açıklamasının, piyasalarda Suudi Arabistan’ın daha fazla petrol üretimi için kendini zorlamayacağı beklentisi oluşturduğunu ve bu durumun fiyatları az da olsa yükselttiğini kaydetti.

Öte yandan Amerikan Petrol Enstitüsü verilerine göre petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 1,2 milyon varil artarak 397,1 varile ulaştı. Bu artışa rağmen piyasaların, İran yaptırımlarını fiyatladığı belirtiliyor.

Brent petrolde, teknik olarak 79,13 ile 79,28 dolar aralığının direnç, 78,83 ile 78,98 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 09:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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