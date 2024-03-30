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Dünya Petrolün varil fiyatı! Ortaya çıkan o tabela: Yılın ilk çeyreğinde yüzde 12,91 arttı... Rusya'dan petrol üretimi
Dünya

Petrolün varil fiyatı! Ortaya çıkan o tabela: Yılın ilk çeyreğinde yüzde 12,91 arttı... Rusya'dan petrol üretimi

Yeniakit Publisher
2024-03-30 18:35:00 - 2024-03-30 18:50:01
Petrolün varil fiyatı! Ortaya çıkan o tabela: Yılın ilk çeyreğinde yüzde 12,91 arttı... Rusya'dan petrol üretimi

Türkiye'nin petrol ve doğalgaz arama çalışmaları tam gaz devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı, yılın ilk çeyreğinde yüzde 12,91 artış kaydederken öte yandan Rusya'da petrol hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı. Rusya'nın petrol ürünü kapasite azabilir haberi geldi! İşte haberin detayları....

RUSYA’NIN RAFİNE PETROL ÜRÜNÜ İHRAÇ ETME KAPASİTESİ AZALABİLİR

ABD merkezli enerji enformasyon şirketi Energy Intelligence Group’un Petrol Piyasaları Ekonomisti Julien Mathonniere, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Ukrayna’ya ait insansız hava araçlarının Rusya’daki petrol rafinerilerini vurmasının ardından bazı rafinerilerin üretimi kısmen durdurmak zorunda kaldığını, bu sebeple ülkenin rafine petrol ürünü ihraç etme kapasitesinin azalabileceğini söyledi.

Rusya’daki petrol rafinerilerinin tekrar tam kapasiteyle çalışmaya başlayana kadar daha az petrol işleyeceğine işaret eden Mathonniere, bu sebeple ülkenin elinde piyasaya sürülmeyi bekleyen daha fazla ham petrol olacağını dile getirdi.

Avrupa’nın yaptırımlar sebebiyle Rus dizel yakıtlarını doğrudan almak yerine çeşitli ülkeler aracılığıyla ithal ettiğini söyleyen Mathonniere, şöyle devam etti: “Petrol fiyatlarında yılın ilk çeyreğinde gözlemlenen fiyat artışı, ham petrol piyasasından ziyade işlenmiş petrol ürünlerine yönelik arz endişelerinden kaynaklanıyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğin, ithal edilen dizel yakıtların kapasitesini azaltacağından duyulan endişe neticesinde petrol fiyatları yukarı yönlü hareketini sürdürüyor.”dedi.

“KALICI BİR HAM PETROL VEYA PETROL ÜRÜNÜ KESİNTİSİ OPEC GRUBU İÇİN BİR NİMET OLACAKTIR”

Mathonniere, nisanda petrol fiyatlarındaki yükselişin azalacağını belirterek, “Hali hazırda Brent fiyatları, insansız hava araçlarının Rus petrol rafinerilerinde gerçekleştirdiği saldırılara rağmen varil başına 85 doların üzerinde kalmak için mücadele ediyor. Piyasaya daha fazla ham petrol girdiği takdirde petrol fiyatları varil başına 80 dolara geri dönecektir.” dedi.

Petrol ürün stokları şubatta aylık bazda yaklaşık 50 milyon varil azalırken OPEC‘in isteği doğrultusunda kesintiye giderek küresel ham petrol stoklarını nispeten sıkı tutmayı başardığını vurgulayan Mathonniere, şunları kaydetti: “OPEC+ grubunun stratejisi, jeopolitik gerginliklerin de etkisiyle meydana gelen petrol stoklarındaki azalmayla kısmen meyvesini verdi. Kalıcı bir ham petrol veya petrol ürünü kesintisi OPEC grubu için bir nimet olacaktır. Çünkü bu durum, grubun ürün kesintilerini bırakıp piyasaya yeniden petrol sağlamasını kolaylaştıracaktır. Bu noktada tek sorun, Kızıldeniz’den kaçınan ticaret gemileri olacaktır.”
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Öte yandan, ABD’li yatırım bankası J.P. Morgan’ın analistleri, Rusya’nın ikinci çeyrekte petrol üretimini günde 471 bin varil daha azaltma kararı almasının ardından Brent petrol fiyatlarının bu yıl 100 doları test edebileceğini öngörüyor.

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