Petrolün ateşini alacak sözler! Trump'tan Hürmüz Boğazı açıklaması
Petrolün ateşini alacak sözler! Trump'tan Hürmüz Boğazı açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, ABD donanmasının Hürmüz Boğazı’ndan geçen petrol tankerlerine yakında eşlik etmeye başlayacağını açıkladı. Trump, İran’a yönelik saldırıların ise gerektiği sürece devam edebileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere "yakında" eşlik etmeye başlayacağını belirtti.

ABD Başkanı Trump, hafta sonu tatilini geçirmek üzere Washington'dan Florida'ya giderken havalimanında basın mensuplarına İran gündemini değerlendirdi.

Trump, ABD donanmasının "yakın bir zamanda", Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol tankerlerine eşlik etmeye başlayacağını söyledi ancak kesin bir zaman belirtmedi.

"İsrail'in, İran'a saldırıları sona erdirme konusunda ABD ile aynı düşünüp düşünmediği" konusundaki bir soruya yanıt veren Trump, "Sanıyorum onlar bu konuda biraz farklı olabilir. Sonuçta farklı ülkeleriz." dedi.

"İran'a yönelik saldırıların ne zaman sona ereceği" konusunu da değerlendiren ABD Başkanı, bu konuda kesin bir takvim paylaşmayacağını, ancak aklında bir zaman çizelgesi olduğunu ve saldırılara gerektiği müddetçe devam edebileceklerini belirtti.

Başkan Trump, "Planladığımız takvimin çok önündeyiz." dedi.

Trump, İran'ın askeri kapasitesini büyük oranda yok ettiklerini savunarak, "İran şu anda kötü bir durumda." ifadesini kullandı.

