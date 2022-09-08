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Gündem Petrolü onlar kaçırıyor, ama suçlu Türkiye (!)
Gündem

Petrolü onlar kaçırıyor, ama suçlu Türkiye (!)

Uluslararası ilişkiler uzmanı Öznur Küçüker Sirene sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı birkaç cümle ile ABD ve Yunanistan’ın ikiyüzlülüğünü özetleyen bir tespitte bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-09-08 14:39:00 -
Petrolü onlar kaçırıyor, ama suçlu Türkiye (!)

 YENİ AKİT  ANKARA 

Yıllardır mazlum coğrafyalarda Müslümanların hakkını gasp eden ABD ve ABD’nin kuklası Yunanistan eline geçen ilk fırsatta olayları manipüle ederek Türkiye’yi uluslar arası arenada zor duruma sokmaya çalışıyor. Sözde müttefiklerin ikiyüzlü tavırları her fırsatta gün yüzüne çıkarken Uluslararası ilişkiler uzmanı Öznur Küçüker Sirene sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile ABD ve Yunanistan’ın ikiyüzlülüğünü özetledi.

Öznur Küçüker Sirene yaptığı paylaşımda, “Yunanistan Rus petrolünü gemileriyle başka gemilere transfer ediyor, ABD Suriye petrolünü kaçırıyor. Ama günün sonunda suçlu yine Türkiye ilan ediliyor. Bunlar böyle işte” ifadelerini kullandı.

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