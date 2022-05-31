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Ekonomi Petrolü 35 dolara satmaya başladılar! Yüzde 40 indirim
Ekonomi

Petrolü 35 dolara satmaya başladılar! Yüzde 40 indirim

Ukrayna'ya karşı savaş açan Rusya, Batılı devletlerin yaptırımları sonrası enerji ve petrol ithalatı konusunda çözüm yolları arıyor. Moskova yönetimi, Rus petrolünü Asya ülkerine 35 dolara satmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-31 14:25:00 -
Petrolü 35 dolara satmaya başladılar! Yüzde 40 indirim

Rusya'nın Asya'da varil başına 35 doları bulan indirimlerle petrol satmaya çalıştığı günlerde, en büyük özel petrol şirketi Lukoil'in büyük ortaklarından, Spartak Moskova klübünün de sahibi olan iş adamı Leonid Fedun, petrol üretiminin yüzde 20-30 oranında azaltılmasını önerdi. Fedun, felsefe doktoru (kandidat filosofskih nauk) sıfatıyla RBC gazetesi için kaleme aldığı yazıda üretimin günlük 10 milyondan 7-8 milyon varile indirilmesi tavsiyesinde bulunuyor.

Fedun, "Etkin biçimde işleyebildiğimiz ve ihraç edebildiğimiz miktar 7-8 milyon varilken neden 10 milyon varil üretelim? Hangisi daha iyi: 50 dolardan 10 varil satmak mı, 80 dolardan 7 varil satmak mı?" diye sordu.

Leonid Fedun mevcut koşullarda Rusya'nın yüzde 30, hatta yüzde 40'lık indirimlere razı gelmek zorunda kaldığını, alıcıların ise bu oranları kalıcılaştırmaya çalıştığını belirtiyor.

Rusya Enerji Bakanlığı verilerine göre, mart ayı itibarıyla günlük petrol üretimi 11,4 milyon varil seviyesinde. OPEC+ anlaşması çerçevesinde Rusya'ya ayrılan üretim kotası mayıstan itibaren 10,549 milyon varil.

Rusya'nın en büyük petrol müşterisi Avrupa Birliği, Ukrayna'ya düzenlenen askeri operasyon nedeniyle, Rus petrolüne ambargo uygulama konusunu görüşüyor. Ancak birlik Macaristan'ın itirazı nedeniyle henüz görüş birliğine ulaşamadı. Diğer yandan Rusya açığı kapatmak üzere Hindistan ve Çin başta olmak üzere Asya ülkelerine varil başı 35 dolara kadar iskonto yaparak petrol satmaya çalışıyor.

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