Petrolle mazlumu ezdiler korona ile dibe vurdular!

Muhammet Kutlu Ankara

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını; ticaret, turizm, sanayi ve hizmet kolları başta olmak üzere her alanda büyük değişimlere neden olurken, petrol fiyatlarının eksiye düşmesi çarpıcı bir durumu ortaya koydu. Suudi Arabistan, BAE ve bazı Körfez ülkeleri, emperyalist ABD ve Siyonist İsrail ile ittifak kurarak Suriye, Yemen, Libya, Filistin ve Sudan gibi Müslüman ülkeleri ablukaya alıp mazlumları iç savaş, katliam, göç ve açlığa mahkum etmişti. Salgın nedeniyle dünya ticaretinin durması sonrasında, petrol fiyatları 10 doların altına, hatta -40 dolara düştü ve emperyalistlerle birlikte Müslüman ülkeleri mahveden ülkelerin ekonomileri de yerle bir oldu.

Görülmemiş düşüş

Suriye’de iç savaşın sürmesi için beslenen teröristlerin maaşlarını Suudi Arabistan ödüyordu. Libya’da yasal hükümeti devirerek Batı yanlısı diktatörlük kurmak için iç savaşı sürdüren Hafter’in silahlarını BAE temin ederken, Rus ve Afrikalı paralı askerlerin maaşlarını da ödüyordu. Suudi Arabistan’ın 2018 yılı ihracatı yaklaşık 300 milyar dolar, BAE’nin ise 345.5 milyar seviyesindeyken çevrelerindeki fakir Müslüman ülkelere yardım etmek yerine Siyonist emperyalist çıkarlarına hizmet ederek Müslüman ülkeleri parçalamak üzere birbirinden kanlı operasyonlara imza attılar. Salgınla birlikte bu gelirleri dibe vurdu.

Türkiye’ye yaradı

Ortadoğu’da parçalanmak istenen Suriye, Libya, Filistin, Yemen, Sudan gibi ülkelerin yanında yer alan ve gerektiğinde askeri operasyonlarla katliamlara engel olan Türkiye ise, petroldeki düşüşün etkisiyle rahat bir nefes aldı. CHP ve İP gibi muhalefet partileri, sürekli olarak “Suriye’de, Libya’da ne işimiz var?” diyerek operasyonlara karşı çıktı. Türkiye’nin insanları zulümden kurtarmak için sarf ettiği onlarca milyar dolar ise, 70 dolardan 10 dolara kadar düşen petrol fiyatları sayesinde karşılanmış oldu.