  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Petroldeki artış küresel toparlanmanın sinyali

Petrol fiyatlarındaki artış ekonomilerin yavaş yavaş açıldığını gösteriyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 14:08:02 -
Petroldeki artış küresel toparlanmanın sinyali

Petrol fiyatlarındaki artış ekonomilerin yavaş yavaş açıldığını gösteriyor.


Türkiye İhracatçılar Meclisi Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, pandemi nedeniyle yılın ilk dört ayını durağan geçiren küresel ekonomide kademeli toparlanma sürecine girildiğini söyledi. Çetinkaya, “Covid-19 salgınının ekonomi üzerindeki etkilerinin azalmaya başladığı Mayıs ayında petrol fiyatlarında gördüğümüz artış ulaştırma endeksine yansımış gözüküyor. Nisan ayında Brent petrolün varili 19 doları görmüşken, bugün baktığımızda 40 dolardan işlem görüyor. Bu önemli bir gösterge. Haziran ayında da ekonomilerin açılmasının varlık sınıflarının tamamında fiyatlandığını görüyoruz” dedi.


Çetinkaya, Mayıs enflasyonu ile ilgili ise şu değerlendirmede bulundu: “Mayıs ayı enflasyonu bize gösteriyor ki talep koşulları zayıf olmasına rağmen dezenflasyon kolay olmayacak. Türk Lirası’ndaki değer kaybı ve küresel emtia fiyatlarındaki artış bir araya geldiğinde enflasyonda düşüş biraz uzayabilir gibi gözüküyor. Ancak unutmamak gerekir ki dolar likiditesinin bol olması ve ABD’de devam eden toplumsal olaylar, dolar kuru üzerinde daha rahat bir dönemi beklememize olanak kılıyor. Sepete baktığımızda ise Euro’nun daha güçlü kaldığını görüyoruz. Bu elbette ihracatçımız için güzel bir haber”.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı