Petrolde düşüş sürüyor! İşte son durum...

Petrolde haftanın ilk işlem gününde görülen düşüş, yeni işlem gününde hızlanarak etkisini sürdürüyor.

ABD ham petrolü ve Brent petrolde yüzde 1'i aşan düşüş kaydedildi. ABD petrolü 102 doların, Brent petrol de 105 dolar seviyesinin altını gördü.

Petrol piyasaları üzerinde özellikle Rus petrolüne ilişkin AB'nin ambargo planında yumuşamaya gittiği yönündeki haber akışı etkili oldu.

Avrupa Birliği’nin iç tartışmaların ardından Rus petrolüne uygulanacak yaptırımları hafifletmesi beklenirken Moskova’nın petrol ihracatını küresel çapta aksatmayı amaçlayan kritik bir maddeyi korumayı hedeflediği belirtiliyor.

Bloomberg’in haberine göre birlik, Rus petrolünü taşıyacak gemilere sigorta hizmeti verilmesini engelleyerek birlik bünyesinde bulunan gemilerin Rus petrolünü üçüncü ülkelere taşımasını engellemeyi hedefliyor.

G7 ülkeleri arasındaki görüşmelere göre dünyanın en büyük gemi taşımacılığı filolarına sahip ülkelerden olan Yunanistan bu maddenin AB’nin altıncı yaptırım paketinden çıkarılması konusunda ısrarcı oldu.

Avrupa’nın Rus petrolünü taşımasının yasaklamasının Rusya’nın en önemli rezerv para kaynaklarından olan petrol ihracatına ciddi şekilde zarar vereceği tahmin ediliyor.

AB-Macaristan görüşmelerinde kısmi ilerleme

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketiyle ilgili yaptığı görüşmede kısmi ilerleme sağlandığını duyurdu.

Szijjarto, Budapeşte'de gerçekleşen Orban-von der Leyen görüşmesi sonrası Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, görüşmede, Rusya'dan petrol alınmasını da yasaklamayı planlayan AB Komisyonunun yeni yaptırım paketinin ele alındığını söyledi.

Bakan Szijjarto, "AB Komisyonu Başkanı ile Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketiyle ilgili Budapeşte'de gerçekleştirilen görüşmede kısmi ve küçük bir ilerleme sağlandı." dedi.

Yeni yaptırım paketinin şimdiki haliyle kabul edilmesi halinde ülkesinin enerji güvenliğinin ciddi zarar göreceğini ifade eden Szijjarto, AB Komisyonunun yeni yaptırım tasarısını şimdiki haliyle kabul etmeyeceklerini bildirdi.