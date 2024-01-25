Petrol zengini o bölgeden! Devlet Başkanı Maduro’dan: Filistin meselesi, ilgili tartışma! Arap halkı ne zaman uyanacak?

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yaptığı Filistin konuşması tüm dünyada yankı uyandırdı.

İşte Maduro'nun sözleri:

“Benim masum, acısı dinmeyen Filistin halkıma yapılan, bir katliam. Saygıdeğer yurttaşlarım; Bu katliam artık bir soykırıma gidiyor. Çok acı...

Buradan öncelikle Yahudilere çağrım var. Misket bombalarıyla devletiniz Filistini şimdiye kadar bombaladı ve katliama devam ediyor.

Gazze'de öldürülen çocukların katili İsrail devletine önce dünyanın dört bir yanındaki Yahudiler ‘dur’ demelidir! Katil devletlerini önce Yahudiler kınamalı!

Filistin'de Müslüman, Hristiyan, farklı dinden ve kültürden birçok insan yaşıyor.

İkinci çağrım, Arap halklarına ve liderlerine. Ne zamana kadar bu katliama sessiz kalacaksınız? Filistinli kardeşlerinizin katledilmesini izlemeye devam mı edeceksiniz! Arap halkları ne zaman uyanacak? Araplar ne zaman uyanıp Filistin halkının sesine ses vereceksiniz?

Yerin dibine batsın resmi açıklamalarınız! Artık harekete geçmelisiniz. Filistin halkının katillerine cevap vermelisiniz, onları durdurmalısınız!

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Venezuela Devlet Başkanı olarak size sesleniyorum: Yeter artık!

Resmi açıklamalardan öteye gidemiyorsunuz. Ses tonumdan dolayı kusura bakmayın çünkü çok derinden konuşuyorum. İçimde olan acı ve öfke beni bu şekilde konuşturuyor! Filistin halkına yapılan katliama seyirci kalmak bana acı veriyor.

Artık ölümlere alışmışlar, Dünya katliamlara kör ve sağır olmuş. Çoğu korkak liderler de resmi bir yazı geçip, olaylardan üzüntülerini belirtip kınıyorlar. Yeter artık yeter!"