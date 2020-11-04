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Aktüel Petrol zengini Nijerya, tarım için Brezilya'dan 1,2 milyar dolar borç alacak
Aktüel

Petrol zengini Nijerya, tarım için Brezilya'dan 1,2 milyar dolar borç alacak

Yeniakit Publisher
2020-11-04 16:20:59 -
Petrol zengini Nijerya, tarım için Brezilya'dan 1,2 milyar dolar borç alacak

ABUJA (AA) - Petrol zengini Nijerya, tarım sektörünü finanse etmek için Brezilya'dan 1,2 milyar dolarlık kredi alacak.

Maliye, Bütçe ve Ulusal Planlama Bakanı Zainab Ahmed, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2021 yılı bütçesinde, petrol dışında ülkenin ekonomisine en büyük katkıyı sağlayan tarım sektörüne yatırım yapılacağını belirtti.

Tarım sektörünü finanse etmek için Brezilya'dan 1,2 milyar dolarlık borç alınacağını bildiren Ahmed, bu kredi ile tarım alanındaki sorunların ele alınacağını söyledi.

Afrika'nın en büyük ham petrol üreticisi olan Nijerya, 2021'de varil başına ortalama 40 dolar fiyatla günlük 1,86 milyon varil ham petrol çıkartmayı planlıyor.

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