Petrol yükseliyor, Bitcoin düşüyor!
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası petrolde marjinal yükselişler gerçekleşti. Petrolün yükselmesiyle riskli varlıklarda ciddi düşüşler görüldü. Petrol fiyatları Bitcoin'in fiyatlanması hususunda indikatör görevi görmeye başladı. Bitcoin yatırımcısı için petrolün düşüp yükselmesi kripto piyasasındaki gidişatı öngörme açısından önemli bir yer tutuyor.
Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahale başlatacağını açıklamasının ardından Bitcoin fiyatı Perşembe günü erken saatlerde 35 bin doların altına düştü.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki iki tartışmalı bölge Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıdı. Bu karar kripto para piyasalarında sert düşüşe neden oldu.
Bitcoin, yüzde 8 gerileyerek 34 bin 969 dolara indi.
Değerli kripto para birimi hafta sonu 40 bin doların altına düştü ve Ukrayna krizi yoğunlaştıkça düşmeye devam etti.