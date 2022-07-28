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Ekonomi Petrol ve LPG piyasaları lisans yönetmeliklerinde değişikliğe gidildi
Ekonomi

Petrol ve LPG piyasaları lisans yönetmeliklerinde değişikliğe gidildi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) lisans yönetmeliklerinde değişikliğe gidildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-28 08:38:00 -
Petrol ve LPG piyasaları lisans yönetmeliklerinde değişikliğe gidildi

EPDK'nin konuya ilişkin yönetmelik değişiklikleri, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, petrol piyasası lisans yönetmeliğinde bayilik lisansı ile LPG piyasası lisans yönetmeliğinde LPG otogaz bayilik lisansı süre uzatımı başvuruları, başvuru belgelerinin eksiksiz olması ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer şartları sağlaması koşuluyla konuya ilişkin maddenin ikinci fıkrasında yer alan iki aylık süre şartı uygulanmaksızın sonuçlandırılacak.

Ayrıca, başvuru belgelerinin herhangi birinde eksiklik olması veya ilgili mevzuatta belirtilen koşullardan herhangi birinin sağlanmaması durumunda başvuru iade edilecek.

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