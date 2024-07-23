Petrol ve doğalgaz arama çalışmaları için enerji filosundaki gemi 7'ye çıkıyor: Türkiye'yi temsil edecek! Türkiye kararı

Türkiye, halihazırda 4 sondaj ve 2 sismik araştırma gemisiyle denizlerde yürüttüğü petrol ve doğal gaz arama ve sondaj faaliyetlerini filoya ekleyeceği 7'nci gemi ile daha da ileri seviyeye taşımaya hazırlanıyor.

Başkan Erdoğan, 300 metre boyunda 58 metre genişliğindeki geminin yaklaşık 2 ay sonra Türkiye'de olacağını müjdeledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da Kasım 2023'te yaptığı açıklamada, filoya denizde konumlanarak üretim yapabilecek yüzer üretim, depolama ve tahliye (FPSO) gemisinin eklenmesinin planlandığını duyurmuştu. Enerjide bağımsızlık hedefine emin adımlarla ilerleyen Türkiye, kendi karasularında 4 sondaj gemisi ve 2 sismik araştırma gemisiyle çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'nin denizlerde doğalgaz ve petrol arama çalışmalarına yönelik sismik ve sondaj faaliyetleri için kurduğu enerji filosunda Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han sondaj gemileri ile Barbaros Hayrettin Paşa ve MTA Oruç Reis sismik arama gemileri olmak üzere toplam 6 gemi bulunuyor.

MTA Oruç Reis önümüzdeki eylül ayında Afrika ülkesi Somali'de de petrol ve doğalgaz arayacak.

Barbaros Hayrettin Paşa: 2012'nin sonunda Türkiye'nin ilk sismik arama gemisi olarak devreye girdi. Ülkede yerli envanter oluşturulmaya başlandı.

MTA Oruç Reis: Petrol ve doğalgaz araştırmalarının yanı sıra bilimsel araştırmalar etkin bir şekilde icra ediliyor.

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Fatih: 12 bin 200 metre derinlikte ve çok yüksek basınç altında dahi deniz sondajı yapabiliyor.

Yavuz: Çift kuleli tasarımla hem asıl hem yardımcı işlerin yapılabildiği eşzamanlı operasyona imkan sağlıyor.

Kanuni: Karadeniz'de doğalgaz arama çalışmalarına devam ediyor.

Abdülhamid Han: 12 bin 200 metre derinlikte sondaj yapabilen gemi, teknik donanımı ve fiziki özellikleriyle filonun 'en güçlüsü' olarak görev yapıyor.