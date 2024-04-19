Petrol ve altın fiyatları yükselişte! İran-İsrail gerginliği sonrası uzmanlar açıkladı: Nereye doğru gidiyor?

ABD’li yetkililerin bir İsrail füzesinin İran’ı vurduğunu açıklamasının ardından, petrol ve altın fiyatlarında yükseliş oldu.

İsrail saldırısının haberi duyulunca, Brent ham petrolünün varil fiyatı 90 doların üzerine çıktı; daha sonra İran saldırının önemli olmadığını söyleyince biraz geriledi.

Altının ons fiyatı bir ara rekora yaklaşırken, daha sonra 2400 doların altına düştü.

Orta Doğu’daki gerilimin tırmanmasının petrol sevkiyatını aksatabileceğinden korkuluyor.

Yatırımcılar, İran’ın geçen hafta sonu SİHA’lar ve füzelerle yaptığı saldırıdan sonra, İsrail’in vereceği tepkiyi yakından izliyordu.

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Petrol fiyatları haber duyulunca ilk olarak %3,5 yükseldi. Ancak daha sonra İran resmi medyası patlamalar olduğu bildirilen İsfahan bölgesinde “hasar olmadığını” savununca Brent varil fiyatı 87 dolara geriledi.

Petrol fiyatlarındaki keskin yükselişler, enflasyonu olumsuz etkiliyor. Yakıt ve enerji fiyatları, son birkaç yıldır dünya genelinde yaşanan hayat pahalılığında başlıca etken.

Ancak Brent ham petrolün varil fiyatı Rusya’nın Ukrayna’yı işgal ettiği Şubat 2022’deki zirvenin çok altında.

İşgalin ardından varil fiyatı 125 doları bulmuş ve bu durum da hanelerin enerji faturalarında büyük artışa neden olmuştu.

Belirsizlik dönemlerinde altın da güvenli bir yatırım olarak görülüyor.

Orta Doğu’da yükselen gerilim Umman ve İran arasındaki gemi trafiğinin etkileneceği kaygılarına neden oldu.

Dünyada petrol tedarikinin %20’si bu güzergahtan geçiyor.

Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt ve Irak gibi petrol üreticisi ülkeler, ham petrolün çoğunu buradan dünya piyasasına gönderiyor.

İran da dünyanın en büyük yedinci büyük petrol üreticisi ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) en büyük üçüncü üyesi.

Son gelişmeler üzerine İngiltere’de sabah seansında FTSE100 endeksi %0,5 düşerken, FT250 endeksindeki düşüş %0,8’i buldu.

Asya’da ise Japonya’da Nikkei 225 endeksi % 2,7 düşerken, Hong Kong Borsası %0,9, Güney Kore’de ise Kospi % 1,6 düşüşle kapandı.

InvestAZ Araştırma ve Strateji Birim Müdürü Mehmet Bilal Bircan ve Ahlatcı Yatırım Araştırma Uzmanı Tuğba Ekin, altınla ilgili Ekonomist'e açıklamalarda bulundu.

'JEOPOLİTİK RİSKLER İZLENECEK'

Mehmet Bilal Bircan/InvestAZ Araştırma ve Strateji Birim Müdürü:

"Altın cephesinde 2024’ün ana teması FED’in faiz indirimleri olurken buna bağlı olarak şubat ortalarından bu yana yükselişlerin hızlandığını izledik. Ancak kısa vadeli fiyatlamalarda farklı faktörlerin etkisini de görüyoruz.

Özellikle İsrail ve İran arasındaki gerilim jeopolitik riskleri artırırken ons altında da yükselişleri destekledi. Kısa vadede altında jeopolitik risklerin etkisini izlemeye devam edeceğiz.

Jeopolitik riskler devam ettiği sürece ons altında gevşeme olasılığı görece düşük görülmekle birlikte, özellikle İran ve İsrail arasında yeni bir misilleme ihtimalinin ortadan kalkması altında bir miktar gevşemeye yol açabilir. Gram altında ise fiyatlamaların ağırlıklı olarak son dönemde ons altına paralel seyrettiği dikkat çekiyor.

Kısa vadede jeopolitik riskleri konuştuğumuz altın için yılın devamında FED’den gelecek faiz indirimleri belirleyici olacak. Fakat bu noktada ABD’den gelecek verilerin önemi büyük. Nitekim enflasyon verisinin son üç aydır beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi, piyasalarda FED’den faiz indirim beklentilerinde ayrışmaya yol açtı.

Yine de FED’in mart toplantısında, daha önceki 75 baz puanlık ve üç faiz indirimi öngörüsünü devam ettirdiğini dikkate alırsak haziran ya da temmuz ayında FED’in bir faiz indirimi gerçekleştirme olasılığı yüksek. Böyle bir durumda ons altında yükselişlerin ivme kazanması beklenebilir.

ONS ALTINDA DESTEK VE DİRENÇ NEREDE?

Ons altında yükseliş hareketlerini konuştuğumuz bir ortamda ise 2.400 dolar üzerinde 2.500 dolar seviyesi direnç olarak izlenebilir. Bu seviyenin aşılması ile 2.700-2.750 dolar bandına doğru hareket eden bir ons altın fiyatlaması görmemiz mümkün.

Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 2.340-2.350 dolar bandı güçlü destek bölgesi. Daha aşağıda 2.300 dolar ara destek olarak karşımıza çıkarken 2.250-2.260 dolar bandı bir sonraki destek bölgesi olarak izlenebilir.

GRAM ALTINDA 3.000 TL GÖRÜLÜR MÜ?

Gram altında kur ve ons altındaki hareketler göz önüne alındığında yükselişlerin burada da ivmelenmesi söz konusu olabilir. Özellikle yükselişlerde 2.500-2.520 bandının aşılması 2.600 seviyelerini gündeme getirebilir.

Ons altında yaşanacak olası yükselişlerle yukarı yönlü hareketlerin devam etmesini beklediğimiz gram altın için yıl sonunda 3.000 TL üzeri gündeme gelebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 2.400 seviyesinin altı ‘alım’ fırsatı olarak değerlendirilebilir.

'ONS’TA GERİ ÇEKİLMELER ‘ALIM’ FIRSATI YARATACAK'

Ons altında tarihi zirve 2.431 dolar. Bu zirveden sonra kâr realizasyonları sınırlı kalmaya devam ediyor. Geri çekilmeler alım fırsatı yaratacak. Unutmamak gerekir ki altın likiditesi yüksek bir yatırım aracı olmasına rağmen, tatmin edici getirileri orta uzun vadede sağlar.

Önümüzdeki aylarda, yaz aylarında altına olan talep ile bu marj biraz daha yükselebilir. Yıl sonuna dek gram altın fiyatının 2.900 TL’yi test etmesi beklenebilir. Olası geri çekilmede ise 2.350 TL altına gerilemesi alım fırsatı olarak değerlendirilebilir.

'ALTINS1 KODLU ALTIN SERTİFİKASI DEĞERLENDİRİLEBİLİR'

Bankacılık üzerinden yapılan gram altın fiyatının satın alındığı işlemlerde ve kuyumculuk üzerinde fiziki alım-satım işlemlerinde makas açıklığına neden olan ortak payda, volatilitenin artması diyebiliriz. Anlık hızlı fiyat hareketinde en düşük ve en yüksek fiyat seviyeleri arasındaki marj arttıkça, makas aralığı da açılıyor. Yatırımcılar, yatırım yapmadan önce eğer banka üzerinden veya kuyumculuk üzerinden alım yapıyorlarsa birkaç farklı yerden fiyat almaları fayda olacaktır.

Yatırımcılar ayrıca BİST’te işlem gören ‘ALTINS1’ kodlu altın sertifikasını değerlendirebilirler. Altın sertifikası işlemlerini borsa aracı kurumlarda hisse senedi hesabı açarak kolayca yapabildikleri gibi işlemden dört ay sonra fiziki altına da çevirebilirler.



Altın sertifikasında makas aralığı çok dar olmakla beraber yatırımcılar düşük komisyonlarla alıp-satabiliyor ve kazançlarına stopaj uygulanmıyor.

Yatırımcılar eğer kendileri işlem yapmakta zorlanıyor ise TEFAS’ta bulunan Altın Fonlarına da yatırım yapabilirler."