'Petrol var' söylentileri sonrası oraya gidildi! Depolama tankları hazırlandı, petrol her an fışkırabilir

Çalık Petrol, 9,3 milyon TL yatırımla Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde İsapınar-1 lokasyonunda petrol arayacak.

Çalık Petrol Arama Üretim Sanayi ve Tic. AŞ. tarafından Diyarbakır İli, Bismil İlçesi Harmanlı Köyü sınırları içindeki M45-B-12-C pafta numaralı sahada İsapınar-1 lokasyonunda ham petrol arama, çıkarma ve depolama faaliyeti planlanıyor. Projenin değeri 9 milyon 255 bin TL olarak öngörülüyor.

Proje kapsamında yaklaşık 11 bin 40 metrekarelik şahıs arazisi içinde yapılacak sismik çalışmalar sonucunda sondaj kuyuları açılacak. Sondaj çalışmaları ile alandaki petrolün varlığı ve özellikleri belirlenecek. Petrol varlığının tespiti halinde çıkarma işlemleri yapılacak. Yapılan değerlendirmeler sonucunda alandan günde 376 m3 petrol çıkarılması öngörülüyor. Çıkarılan petrol, her biri 96 m3 olan 4 adet tankta depolanacak.

Kaynak: Enerji Günlüğü