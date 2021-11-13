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Aktüel Petrol ürünleri satışı yapılan iş yerinde yangın
Aktüel

Petrol ürünleri satışı yapılan iş yerinde yangın

Konya'da Sanayi sitesinde bulunan petrol ürünleri satışı yapan iş yerindeki yangın söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 22:25:00 - 2021-11-13 22:37:27
Petrol ürünleri satışı yapılan iş yerinde yangın

Konya'da Sanayi sitesinde bulunan petrol ürünleri satışı yapan iş yerindeki yangın söndürüldü.

Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Güven Caddesi'nde bulunan iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle öğleden sonra yangın çıktı.

Ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları başlatılan yangın akşam saatlerinde tekrar başladı.

Çok sayıda itfaiye ekibinin söndürme çalışmalarına katıldığı yangının çıktığı bina kullanılamaz hale geldi.

Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın tekrar kontrol altına alındı.

İçeride bulunan petrol ürünlerinin itfaiye suyuna karışarak dışarıya aktığı olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Soğutma çalışmaları devam eden yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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