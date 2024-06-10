Petrol tankerini takip ettiler! Rusya Singapur üzerinden yaptırımları deldi... Cezanın gelmesi an meselesi

ABD yaptırımları altındayken ham petrol taşımaya çalışan ilk Rus petrol tankerinin başka bir gemiye gizli bir yük transferi yapması, Moskova'nın filosuna yönelik Amerikan kısıtlamalarının etkinliğini zayıflatmak için ne kadar ileri gidebileceğinin bir işareti. SCF Primorye, ekim ayında ABD Hazinesi Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi tarafından yaptırıma tabi tutulmuş ve ardından yaklaşık altı ay boyunca bir daha petrol yüklememişti. Ancak nisan ayı sonunda tanker Rusya'nın Karadeniz limanı Novorossiysk'e gitti ve Singapur'un doğusuna doğru yolculuğa çıkmadan önce Ural ham petrolü yükledi.

Petrol geliri yüzde 50 arttı

Rusya bu yıl şimdiye kadar günde yaklaşık 3,4 milyon varil ham petrol sevk etti. İhracat noktasında değeri yaklaşık 37 milyar dolar olan bu sevkiyatlarda batı yaptırımlarını deldi. Ham petrol fiyatlarının yükselmesi ve ülkenin önlemlere uyum sağlamasıyla mayıs ayında devlet bütçesine giren petrol geliri bir yıl öncesine göre neredeyse %50 arttı. Bununla birlikte, SCF Primorye'nin dahil olduğu karmaşık lojistik, ticaretin önünde engeller olduğunu gösteriyor.

Sinyalini kapatıp yükünü aktardı

Singapur'un doğusuna varmasından kısa bir süre sonra 900 metrelik tanker, ticari gemilerin güvenlik nedeniyle konumlarını ve varış noktalarını yayınladıkları otomatik tanımlama sisteminden (AIS) kayboldu. AIS mürettebat tarafından kapatılabilir. Ancak ortadan kaybolduktan sonra uydu görüntüleri geminin yükünü 3 Haziran'da Ocean Hermana adlı başka bir gemiye aktardığını gösteriyor. Bu gizli transfer teorik olarak petrolü satın alan kişinin yaptırım uygulanan bir gemiyle iş yapmaktan ve ABD'nin yaptırım riskinden uzlaşmasına yardımcı olacaktı. Alıcı geminin kimliğinin belirlenmesi kargonun kaynağının gizlenmesini zorlaştırıyor.

Yaklaşık 1 milyon varil petrol taşıyan SCF Primorye, Rus devlet petrol tanker şirketi Sovcomflot PJSC'ye ait. İki gemi Bloomberg tarafından boyutları, güverte konfigürasyonu ve renklerine göre tanımlandı. Her iki geminin de kimlikleri TankerTrackers.com tarafından teyit edildi. Ocean Hermana yaklaşık 20 yaşında ve bilinmeyen bir sigortacısı var. Yakın geçmişinin büyük bir bölümünü Singapur ve Malakka Boğazı civarı ile Çin'deki limanlar arasında mekik dokuyarak geçirmiş. Güvenli denizciliği teşvik etmek amacıyla kurulmuş bir veri tabanı olan Equasis, operatörünün Kolkata'daki Sygnius Ship Management Pvt adlı bir şirket olduğunu gösteriyor.

Kargo tankları dolu

Kargonun nihayetinde bir rafineriye teslim edilip edilmediği (aktarma yeri göz önüne alındığında büyük olasılıkla Çin'de) Rusya'nın yaptırım uygulanan diğer gemileriyle süreci ne kadar kolay tekrarlayabileceğine dair ipuçları sunacak. SCF Primorye şu anda Güney Çin Denizi boyunca kuzeydoğuya doğru ilerleyerek ve şu anda boş olduğunu gösteren bir taslak göstererek yolculuğuna devam etti. Ocean Hermana'dan gelen son sinyal 10 Haziran'da, kargo transferinin gerçekleştiği yerin yakınlarındaydı. Su çekimi geminin kargo tanklarının artık dolu olduğunu gösteriyor.

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Rusya'nın Sovcomflot PJSC şirketine ait yaptırım uygulanan başka tankerler de bunu takip edebilir. Diğer yedi tanker Karadeniz'e girdikten sonra takipten kayboldu. Yönetmelikler Türk boğazlarından geçerken otomatik konum sinyalleri göndermelerini gerektirdiğinden, Akdeniz'e fark edilmeden yelken açmalarını zorlaşıyor. Bu nedenle tankerlerin hala Karadeniz'de olma olasılıkları yüksek.