Petrol şirketinden kur iddialarına yalanlama: İkili kur '+1,5 TL' açıklaması! İddialarına yanıt verdi

Petrol Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Petrol Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Petrol Ofisi Grubu olarak koşulsuz şeffaf yönetişim anlayışımızdan hareketle, sosyal medyada ve bazı Haber mecralarının internet sayfalarında "Petrol Ofisi ödeme ve satışlarını Merkez Bankası Kuru +1,50 TL ile yapıyor şeklinde yer alan mesajlara istinaden açıklama yapma gerekliliği duyduk. Paylaşılan metin Petrol Ofisi Grubu'nun resmi görüşünü yansıtmamaktadır. Tüketiciye yansıyan fiyatlarımızda TCMB'nin açıkladığı referans kur geçmişte olduğu gibi geçerliliğini korumaktadır" denildi. DHA

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