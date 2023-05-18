  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Altın fiyatları azalışta! Altın fiyatlarına 2. darbe: İkinci tur kararı sonrası şok fiyat, aniden değişti! Altının kilogramı geriledi

Buket Aydın'dan KK seçmeni için olay sözler: Antidepresan kullanacak hale geldiler

Kılıçdaroğlu’nun milliyetçilik oyununu HDP’li isim bozdu! 'PKK’lıların özgürlüğü için sandığa gidin'

Türkiye'deki en ucuz SUV arabalar belli oldu!

"Fırsat doğdu" deyip açıkladı! İslam Memiş'ten yatırımcılara yeni tavsiye

Rus isim paylaşım yaptı: İkinci ayın belirleyici olacağı anlayışıyla uzattık! Rusya'dan tahıl anlaşması çıkışı

Milliyetçileri 'nasıl kandırırım' derdinde! Bay Kemal, Oda TV'yi bile inandıramadı

Yumurtaları toprağa gömün 6 hafta bekleyin! Sonuç inanılmaz

PKK’ya sırtını yaslayan CHP’den yeni strateji! 'Abdullah Öcalan’ı...'

Savaş döneminin en çok konuşulanları arasında! Stratejik üründe müjdeli haber
Ekonomi Petrol şirketinden kur iddialarına yalanlama: İkili kur '+1,5 TL' açıklaması! İddialarına yanıt verdi
Ekonomi

Petrol şirketinden kur iddialarına yalanlama: İkili kur '+1,5 TL' açıklaması! İddialarına yanıt verdi

Yeniakit Publisher
2023-05-18 21:35:00 - 2023-05-18 21:56:06
Petrol şirketinden kur iddialarına yalanlama: İkili kur '+1,5 TL' açıklaması! İddialarına yanıt verdi

Petrol Ofisi'nin 'ödeme ve satışlarını Merkez Bankası kuru +1,5 TL ile yapıyor' şeklinde sosyal medyada ve bazı basın yayın kuruluşlarında çıkan haberler üzerine bir açıklama yaparak, tüketiciye yansıyan fiyatların yine TCMB'nin açıkladığı şekilde yapılmaya devam ettiğini belirtti.

Petrol Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Petrol Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Petrol Ofisi Grubu olarak koşulsuz şeffaf yönetişim anlayışımızdan hareketle, sosyal medyada ve bazı Haber mecralarının internet sayfalarında "Petrol Ofisi ödeme ve satışlarını Merkez Bankası Kuru +1,50 TL ile yapıyor şeklinde yer alan mesajlara istinaden açıklama yapma gerekliliği duyduk. Paylaşılan metin Petrol Ofisi Grubu'nun resmi görüşünü yansıtmamaktadır. Tüketiciye yansıyan fiyatlarımızda TCMB'nin açıkladığı referans kur geçmişte olduğu gibi geçerliliğini korumaktadır" denildi. DHA

İlginizi çekebilir→ Akaryakıtta beklenmedik gelişme! Araç sahipleri: Motorine zam geliyor! Güncel benzin, motorin fiyatları (Mazot fiyatı)→ TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23