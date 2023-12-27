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Dünya Petrol satışı yapan doğal gaz devi Nijerya'da şaşırtan zarar ortaya çıktı! Rafineler imha edildi, dünyaya duyurdular! İşte o yeni gelişme
Dünya

Petrol satışı yapan doğal gaz devi Nijerya'da şaşırtan zarar ortaya çıktı! Rafineler imha edildi, dünyaya duyurdular! İşte o yeni gelişme

Yeniakit Publisher
2023-12-27 01:12:00 - 2023-12-27 01:37:26
Petrol satışı yapan doğal gaz devi Nijerya'da şaşırtan zarar ortaya çıktı! Rafineler imha edildi, dünyaya duyurdular! İşte o yeni gelişme

Nijerya'nın Rivers eyaletinde, ordunun yürüttüğü dev Delta Safe Operasyonu kapsamında 6 kaçak petrol rafinerisi imha edildi. Doğalgaz ve petrol yatakları gasp edilirken ülke ve petrol satışında altıncı sırada yer alıyor! Resmen silahlı grupların petrol alanlarındaki sabotajları, bölgedeki çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar yaşanıyor.

 Nijerya'nın Rivers eyaletinde, ordunun yürüttüğü Delta Safe Operasyonu kapsamında 6 kaçak petrol rafinerisi imha edildi. Nijerya'da binlerce yasa dışı petrol rafinerisi bulunuyor ve bu durum ülkeye büyük zararlar veriyor. Nijerya, dünyadaki petrol rezervlerinin yüzde 3,1'ine sahip olup, petrol ihracatı bakımından da 6. sırada yer alıyor. Ancak petrol yataklarının bulunduğu Delta bölgesinde çatışmalar ve sabotajlar yaşanmaktadır.

Afrika'nın petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'nın Rivers eyaletinde, 6 yasa dışı petrol rafinerisi imha edildi.Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Sözcüsü Edward Gabkwet, yaptığı açıklamada, ordunun, petrol hırsızlığıyla mücadele için yürütülen "Delta Safe Operasyonu" kapsamında Rivers eyaletinde hava operasyonları düzenlediğini belirtti.

Gabkwet, operasyonlarda 6 kaçak petrol rafinerisinin imha edildiğini kaydetti.Nijerya'da binden fazla yasa dışı petrol rafinerisi faaliyet gösteriyor.Nijeryalı Senatör Ned Nwoko, ülkede artan petrol hırsızlığı ve boru hatlarına saldırılar nedeniyle bu yıl 3 milyar dolardan fazla zarar oluştuğunu açıklamıştı.37 milyar varillik petrol rezerviNijerya'nın tespit edilmiş petrol rezervleri, yaklaşık 37 milyar varil ve dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ini oluşturuyor. Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8. ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6. sırada yer alıyor. Petrol yataklarının bulunduğu Delta bölgesinde, silahlı grupların petrol alanlarındaki sabotajları, bölgedeki çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar yaşanıyor.

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