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Dünya Petrol rekora koşarken ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı düştü, haftada 1 azaldı! Maalesef duyurdular
Dünya

Petrol rekora koşarken ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı düştü, haftada 1 azaldı! Maalesef duyurdular

Yeniakit Publisher
2023-07-29 18:00:00 -
Petrol rekora koşarken ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı düştü, haftada 1 azaldı! Maalesef duyurdular

Rusya petrol üretimini kısıyor! Uluslararası petrol fiyatları yükselişe geçti . Rusya petrol üretimini kısma kararı aldı. Kararın ardından uluslararası piyasalarda petrol fiyatları yükselişe geçti. ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 azaldı. Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı azaldı.

Petrol, iyileşen makroekonomik görünüm ve daha sıkı bir piyasa işaretleri ile bir yıldan fazla bir süredir en uzun haftalık kazanç serisinde. Rusya Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya'nın petrol kesintisi taahhüdünü yerine getirmesi için Temmuz ayında petrol ihracatını etkiledi!

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 22-28 Temmuz haftasında önceki haftaya göre 1 azalarak 529'a geriledi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 76 azaldı.

Perşembe gününü 83,79 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 84,29 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma günü 80,67 dolar düzeyinde kapandı. WTI tipi ham petrolün varili perşembe gününü 80,09 dolar seviyesinde tamamlamıştı.
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