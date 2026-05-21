Bedir Acar’dan “Muhalif Biat Dayatması” Tepkisi: Sanat Dünyasındaki İdeolojik Kuşatma

Acar, bu baskı ikliminin yeni olmadığını vurgulayarak geçmişte yaşanan çarpıcı örnekleri hatırlattı. Buna göre dünyaca ünlü fotoğraf ustası Ara Güler, yalnızca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğraflarını çektiği için hedef gösterilmiş ve “Ara ki ustayı bulasın” gibi manşetlerle itibarsızlaştırılmaya çalışılmıştı. Benzer şekilde müzisyen Erkan Oğur da İbrahim Kalın ile gerçekleştirdiği bir müzikal iş birliği nedeniyle sosyal medya baskısına maruz kalmış ve özür dilemek zorunda bırakılmıştı. Bedir Acar, söz konusu durumun yalnızca anonim sosyal medya hesaplarıyla sınırlı olmadığını, siyasetçilerin kullandığı “yalaka” gibi ifadelerin de aynı dışlayıcı ve ötekileştirici zihniyetin bir uzantısı olduğunu ifade etti.