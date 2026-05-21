Bedir Acar’dan “Muhalif Biat Dayatması” Tepkisi: Sanat Dünyasındaki İdeolojik Kuşatma
Gazeteci yazar Bedir Acar, kaleme aldığı “Muhalif biat dayatması!” başlıklı yazısıyla kültür-sanat dünyasında hâkim olan ideolojik kutuplaşmayı ve sanatçılar üzerinde kurulan ağır baskıyı değerlendirdi. Acar, son dönemde oyuncu Erkan Petekkaya’nın CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik eleştirileri sonrası maruz kaldığı linç kampanyasından yola çıkarak, “mahalle baskısının” sanatın özgürlüğünü nasıl boğduğunu gözler önüne serdi.