Bedir Acar’dan "Muhalif Biat Dayatması" Tepkisi: Sanat Dünyasındaki İdeolojik Kuşatma
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Gazeteci yazar Bedir Acar, kaleme aldığı “Muhalif biat dayatması!” başlıklı yazısıyla kültür-sanat dünyasında hâkim olan ideolojik kutuplaşmayı ve sanatçılar üzerinde kurulan ağır baskıyı değerlendirdi. Acar, son dönemde oyuncu Erkan Petekkaya’nın CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik eleştirileri sonrası maruz kaldığı linç kampanyasından yola çıkarak, “mahalle baskısının” sanatın özgürlüğünü nasıl boğduğunu gözler önüne serdi.

Yazısında sanat camiasındaki çifte standarda dikkat çeken Bedir Acar, sanatçının ne söylediğinden ziyade hangi “saf safa” durduğunun daha önemli hale geldiğini belirtti. Acar’a göre, iktidarı eleştiren sanatçılar “cesur” ve “duyarlı” olarak selamlanırken; muhalefetin eksiklerini veya yolsuzluk iddialarını dile getirenler anında “yandaş” ya da “satılmış” damgasıyla organize bir linç atmosferine itiliyor.

Acar, bu baskı ikliminin yeni olmadığını vurgulayarak geçmişte yaşanan çarpıcı örnekleri hatırlattı. Buna göre dünyaca ünlü fotoğraf ustası Ara Güler, yalnızca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğraflarını çektiği için hedef gösterilmiş ve “Ara ki ustayı bulasın” gibi manşetlerle itibarsızlaştırılmaya çalışılmıştı. Benzer şekilde müzisyen Erkan Oğur da İbrahim Kalın ile gerçekleştirdiği bir müzikal iş birliği nedeniyle sosyal medya baskısına maruz kalmış ve özür dilemek zorunda bırakılmıştı. Bedir Acar, söz konusu durumun yalnızca anonim sosyal medya hesaplarıyla sınırlı olmadığını, siyasetçilerin kullandığı “yalaka” gibi ifadelerin de aynı dışlayıcı ve ötekileştirici zihniyetin bir uzantısı olduğunu ifade etti.

Yazısının sonunda Petekkaya’nın çıkışının toplumda biriken bir yorgunluğun sesi olduğunu savunan Acar, sanatın herhangi bir ideolojiye “sadakat yemini” etmek zorunda olmadığını vurguladı. Acar’a göre, ifade özgürlüğünden dem vuranların, kendileri gibi düşünmeyen sanatçılara uyguladığı bu “biat dayatması”, sanat dünyasındaki en büyük engellerden biri olarak duruyor.

