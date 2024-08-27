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Ekonomi Petrol piyasasında olumlu bekleyiş
Ekonomi

Petrol piyasasında olumlu bekleyiş

Yeniakit Publisher
2024-08-27 17:36:00 -
Petrol piyasasında olumlu bekleyiş

Petrolde Orta Doğu ve Libya kaynaklı jeopolitik gelişmeler etkisiyle yükselen fiyatlar haftanın ikinci işlem gününde istikrar kazandı.

Petrolde Orta Doğu ve Libya kaynaklı jeopolitik gelişmeler etkisiyle yükselen fiyatlar haftanın ikinci işlem gününde istikrar kazandı.

Petrol piyasasında gergin jeopolitik gelişmelerin ardından sular durulmaya başladı.

Orta Doğu ve Libya'daki gelişmelerin ardından 81 doların üzerini test eden Brent petrol, haftanın ikinci işlem gününde de yakın seviyelerde. ABD tipi ham petrol de 77 doların üzerinde.

Libya'nın uluslararası tanınırlığı olmayan doğu hükümeti, tüm petrol sahalarını kapatma ve üretim ile ihracatı durdurma kararı almıştı.

Libya'da Bingazi merkezli doğu yönetimi ile Trablus merkezli uluslararası tanınırlığı olan hükümet merkez bankası ve petrol gelirlerini ele geçirmek için bir uzun süredir birbirleriyle mücadele ediyor.
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Halife Hafter liderliğindeki Bingazi hükümeti her ne kadar uluslararası anlamda tanınmıyor olsa da petrol sahalarının çoğunun kontrolünü elinde bulunduruyor.

Orta Doğu'da ise İsrail’e ait 100 savaş uçağının hafta sonunda Güney Lübnan’ı vurarak Hizbullah’a ait binlerce füze rampasını imha etmesinin ardından Orta Doğu yeniden tansiyon yükselmişti.

İsrailli yetkililer, Hizbullah’ın, Temmuz ayında üst düzey bir yetkilisinin öldürülmesine misilleme olarak ülkeye saldıracağına yönelik kesin istihbarat üzerine bu operasyonun düzenlendiğini açıkladılar.

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