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Ekonomi Petrol pahalılaşıyor! Akaryakıt fiyatları 50 lirayı aşabilir! Ankara, İzmir, İstanbul, Batman ve Diyarbakır: Benzin, motorin, LPG fiyatları
Ekonomi

Petrol pahalılaşıyor! Akaryakıt fiyatları 50 lirayı aşabilir! Ankara, İzmir, İstanbul, Batman ve Diyarbakır: Benzin, motorin, LPG fiyatları

Yeniakit Publisher
2024-06-24 00:37:00 - 2024-06-24 00:53:19
Petrol pahalılaşıyor! Akaryakıt fiyatları 50 lirayı aşabilir! Ankara, İzmir, İstanbul, Batman ve Diyarbakır: Benzin, motorin, LPG fiyatları

Her iki petrol göstergesi de Çarşamba günü ABD'nin talebine ilişkin iyimserliğin etkisiyle ılımlı bir yükseliş kaydetti. Son günlerde yapılan açıklamalara göre, akaryakıt fiyatlarında artış bekleniyor. Yakıt fiyatlarının yakın zamanda 50 TL sınırını aşabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Akaryakıtta zam ne zaman ve nasıl gelecek? Ankara, İzmir, İstanbul, Diyarbakır, Batman'da Haziran 2024 Benzin ve motorin fiyatları ne kadar olacak?

Her iki petrol göstergesi de Çarşamba günü ABD'nin talebine ilişkin iyimserliğin etkisiyle ılımlı bir yükseliş kaydetti.

Uluslararası gösterge Brent ham petrolü, Salı günü önceki işlem seansında varil başına 77.84 $ olan kapanış fiyatından %0.32 artışla varil başına 77.59 $ seviyesinde işlem gördü.
ABD'nin gösterge petrolü West Texas Intermediate (WTI), aynı anda varil başına 72.53 dolardan işlem görüyordu; bu da Salı günkü kapanışta varil başına 0.40 dolardan %72.24 artış gösterdi.

ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA) Çarşamba günü ilerleyen saatlerde gerçek petrol stok verilerini yayınlayarak stoklardaki düşüşü doğrularsa, dünyanın en büyük petrol tüketen ülkesinde talebin güçleneceği umuduyla fiyatların daha da artması bekleniyor.

Yatırımcılar aynı zamanda Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun 11 Ocak'ta açıklayacağı Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜFE) de sabırsızlıkla bekliyor. Tüketici enflasyonunun bu kritik göstergesi, Federal Rezerv'in gelecekteki faiz oranı kararlarını büyük ölçüde etkileyebilir. 

AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Akaryakıt sektörü kaynakları tarafından verilen bilgilere göre bu yeni zam kararlaştırıldı ve uygulamaya geçecek. Bu çerçevede benzinin litre fiyatına 2,01 TL ve motorinin litre fiyatına da 1,69 TL tutarlarında zam yapılacak. Bu zamlarla beraber pompa fiyatlarındaki artışlar ise Pazartesi gününü Salı gününe bağlayan gece yarısından itibaren geçerli olacak. Zamsız bir şekilde akaryakıt satın almak isteyenlerin Pazartesi günü gün boyu imkanı olacak.
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AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

İşte 24 Haziran Pazar itibariyle 6 ildeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 41,30 TL
Motorin fiyatı: 41,70 TL
LPG fiyatı: 21,39 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Benzin fiyatı: 40,30 TL
Motorin fiyatı: 40,68 TL
LPG fiyatı: 21,38 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Benzin fiyatı: 41,66 TL
Motorin fiyatı: 42,14 TL
LPG fiyatı: 21,32 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Benzin fiyatı: 42,12 TL
Motorin fiyatı: 42,59 TL
LPG fiyatı: 21,64 TL

Batman güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Benzin fiyatı: 42,31 TL
Motorin fiyatı: 42,73 TL
LPG fiyatı: 21,30 TL

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Benzin fiyatı: 42,27 TL
Motorin fiyatı: 42,69 TL
LPG fiyatı: 20,88 TL

NOT: FİYATLAR FARKLILIK GÖSTEREBİLİR!

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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