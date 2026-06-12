Petrol Ofisi yine seçildi

Petrol Ofisi Grubu, uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından yayımlanan "TÜRKİYE 125-Türkiye’nin En Güçlü ve En Değerli Markaları" 2026 yılı araştırmasında üst üste dördüncü kez akaryakıt sektörünün en değerli markası oldu.

Dünyanın önde gelen bağımsız marka değerlendirme ve danışmanlık şirketi Brand Finance, "TÜRKİYE 125 - Türkiye’nin En Güçlü ve En Değerli Markaları" 2026 yılı raporunu açıkladı. Türkiye’nin enerji altyapı grubu Petrol Ofisi, akaryakıt sektörünün en değerli markası ünvanını üst üste dördüncü yıla taşıdı.

Brand Finance’in değerlendirmesine göre Petrol Ofisi Grubu’nun marka değeri 2026 yılında bir önceki yıla göre yüzde 14,6 artış sağladı. Rapora göre, Petrol Ofisi’nin bp istasyonlarını bünyesine katması ve dönüşüm sürecini hızla gerçekleştirmesi, markanın görünürlüğünü ve büyüme ivmesini destekleyen temel faktörlerden biri oldu. Bu stratejik birleşme ile Petrol Ofisi, 2 bin 700’ü aşkın istasyondan oluşan ağıyla Türkiye’nin açık ara en yaygın akaryakıt istasyon ağına sahip markası konumunu daha da güçlendirdi. Ülkenin dört bir yanına yayılan bu benzersiz erişim gücü, markanın görünürlüğünü artırırken müşterilerine daha yüksek standartlarda hizmet sunma kapasitesini de artırdı.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Petrol Ofisi Grubu CMO’su Murat Zengin, "Brand Finance tarafından üst üste dördüncü kez Türkiye’nin marka değeri sıralamasında akaryakıt sektörünün en değerli markası olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu başarı, uzun vadeli büyüme stratejimizin, güçlü finansal performansımızın ve Türkiye’nin enerji altyapısına yaptığımız yatırımların somut bir göstergesi. bp satın almasıyla yalnızca istasyon ağımızı genişletmekle kalmadık, ’Siz Ne İsterseniz O’ vizyonuyla istasyonlarımızı yaşam alanına dönüştürerek müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerimizi daha zenginleştirdik ve sektöre kattığımız değeri artırdık. Bugün geldiğimiz noktada markamızın değerindeki artış da ekosistemimize kattığımız gücün ve müşterilerimizin bize duyduğu güvenin bir sonucu. Türkiye’nin enerji geleceğine yatırım yapmaya ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz doğrultusunda sektörümüze öncülük etmeye devam edeceğiz" dedi.