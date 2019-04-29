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Petrol Ofisi akaryakıt sektöründe önemli rol üstleniyor

Petrol Ofisi Üst Yöneticisi Selim Şiper:- "Petrol Ofisi ülkemiz ve sektörümüzün için akaryakıt tedariği açısından önemli bir rol üstleniyor"

29 Nisan 2019 Pazartesi 17:32
Petrol Ofisi akaryakıt sektöründe önemli rol üstleniyor

İSTANBUL (AA) - Petrol Ofisi Üst Yöneticisi (CEO) Selim Şiper, Petrol Ofisi'nin altyapı ve tecrübesi ile Türkiye’nin en önemli değerlerinden biri olduğunu belirterek, "Petrol Ofisi ülkemiz ve sektörümüzün için akaryakıt tedariği açısından önemli bir rol üstleniyor." ifadesini kullandı.

Şiper, yaptığı yazılı açıklamada, şirket olarak bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Enerji Ticareti ve Tedariği Zirvesi - ISTRADE 2019'da yer aldıklarını kaydetti.

Şirket olarak sektörün gelişimine önemli katkılarda bulunmayı hedeflediklerini aktaran Şiper, "Petrol Ofisi ülkemiz ve sektörümüzün için akaryakıt tedariği açısından önemli bir rol üstleniyor. Dünyanın en büyük bağımsız petrol ticareti şirketi konumundaki Vitol ile çok önemli bir sinerji oluşturduk. Vitol bölge yatırımlarını, ticari faaliyetlerini değerlendirirken, Petrol Ofisi’nin önemli tecrübesinden ve uzmanlığından yararlanıyor. Petrol Ofisi bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de ülkesine, sektörüne katkılarını sürdürecek." değerlendirmesinde bulundu.



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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 17:32
  1. akaryakıt
  2. Petrol Ofisi Üst Yöneticisi (CEO) Selim Şiper
  3. Vitol

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