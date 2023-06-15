O ülkenin ticari ham petrol stoklarında artış! Kurucu yetkili dünyaya duyurdu: Petrol aramak istiyor

Petrol, ABD stoklarındaki artış ve Fed sonrası kaybını korudu

Petrol, ABD ham petrol stoklarındaki büyük sıçrama ve Fed'in faiz artırımlarını bitirmediğinin sinyalini vermesiyle kaybını korudu.

ABD ham petrolü, önceki seansta yüzde 1,7 düştükten sonra Perşembe günü varil başına 68 dolar civarında işlem gördü. Hükümet verilerine göre ABD’nin ülke çapındaki stokları son dört ayın en büyük artışını gösterirken, Oklahoma, Cushing'deki önemli depolama merkezindeki stoklar iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Fed yetkilileri bir dizi faiz artışına ara verdi, ancak öngörülen borçlanma maliyetlerinin, Başkan Jerome Powell'ın şaşırtıcı kalıcı enflasyon olarak adlandırdığı şeyi dizginlemek için önceden beklenenden daha yüksek olacağı tahmin ediliyor. Merkez bankasının ABD ekonomisini resesyona sürükleyeceğine dair endişeler tazelendi.

Vadeli işlemler Mayıs başından bu yana dar bir aralıkta işlem görmesine rağmen, New York'ta ham petrol, ABD'deki yavaşlama ve Çin ekonomisindeki cansız toparlanma endişeleri arasında bu yıl yüzde 15 değer kaybetti. Perşembe günü yayınlanan resmi verilere göre, Asya ülkesinin görünen petrol talebi geçen ay bir yıl öncesine göre yüzde 17 artarken, sanayi üretimi de yükseldi.

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Talep için bazı parlak noktalar olsa da, genel olarak kasvetli görünüm, Wall Street'in bu yıl sert bir fiyat rallisi için tahminlerini vazgeçmesine neden oldu. JPMorgan Chase & Co. Çarşamba günü ham petrol fiyat tahminlerini düşüren son büyük banka oldu.

TPAO Antalya’da 2 adet petrol arama ruhsatı istedi

TPAO, Antalya sınırları içindeki 2 arazide petrol aramak üzere ruhsat almak için MAPEG’e başvuru yaptı.Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Antalya ilinin Elmalı ve Korkuteli ilçelerinde yer alan O24-a numaralı pafta ile Kumluca ve Finike ilçelerinde yer alan O24-d numaralı paftaya denk gelen arazilerde, toplam 2 adet petrol arama ruhsatı almak için, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ne (MAPEG) 08 Haziran 2023 tarihinde 2 ayrı başvuru yaptı.

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