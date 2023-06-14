Gözler Türkiye'de! Gelecek adımı bekliyorlar: İsveç'e kötü haber bilgisi bu kez Almanya'dan! İlan etti

Tüm gözler Türkiye'nin atacağı adımda: İsveç'e kötü haber Almanya'dan geldi!

Türkiye, İsveç'in NATO üyeliğine ''vize'' verecek mi? Dünyanın gözü Ankara'nın İsveç'in NATO üyeliği konusunda atacağı adımda. İsveç yaz ayları gibi erken bir tarihte ittifaka katılmayı umut ederken, Stockholm'e kötü haber Almanya'dan geldi. İngiliz MEE ise Erdoğan'ın açıklamalarını manşetine taşıdı...

İsveç'in aksine Türkiye'nin taleplerini yerine getiren Finlandiya NATO'ya üye olurken İsveç'in bu tutumu değişmeye başladı.

İsveç sonunda terör örgütü destekçilerine hapis cezası öngören yasaya onay verdi.

1 Haziran'da yürürlüğe giren yasa ile terör örgütünün faaliyetlerini teşvik eden, güçlendiren veya destekleyenlere en fazla 4 yıl hapis cezası verilmenin önü açıldı.

Yasa ile Türkiye'nin taleplerini yerine getirdiğini belirten İsveç'e kötü haber Almanya'dan geldi.

İsveç'in üyelik sürecini mercek altına alan Alman RND 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi şimdi üyelik kapısını aralıyor mu?' sorusuna yanıt aradı.

Gerd Höhler imzalı haberde 'Şimdiye kadar buna dair bir işaret yok. İsveç muhtemelen sonbahara kadar beklemek zorunda kalacak' ifadelerine yer verildi.

Türkiye'yi ikna etmek için aralarında NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in de bulunduğu pek çok liderin girişimde bulunduğunu yazan RND 'Ancak Erdoğan şimdiye kadar vetosuna bağlı kaldı' dedi.

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İsveç'in Türkiye'nin onayını almak için zamanının daraldığını yazan RND şu değerlendirmede bulundu;

'İsveç'in üyeliğinin Temmuz ayında yapılacak NATO zirvesinde kesinleşip kesinleşmeyeceği şüpheli. Zaman daralıyor. İsveç'in ittifaka kabulünü onaylaması gereken TBMM, Haziran ayı sonunda yaz tatiline girecek.'

'ERDOĞAN KAPIYI KAPATTI'

İngiltere merkezli Middle East Eye (MEE) ise Erdoğan'ın Vilnius zirvesinde İsveç'in NATO üyeliğine kapıyı kapattığını yazdı.

Haberde 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in gelecek ay Vilnius'ta yapılacak zirvede NATO'ya katılmasına kapıyı kapatarak, geçtiğimiz günlerde PKK destekçilerinin gösteri yapmasına izin verdiği için Stockholm'ün sözlerini yerine getirmek için yeterince şey yapmadığını söyledi' denildi.

Haberde Erdoğan'ın konu ile ilgili açıklamalarına da yer verildi ve ifadelere yer verildi;

'Türk lider Stoltenberg bize bu görüşleri dile getirirken maalesef o dönemde İsveç'te yine teröristler sokaklarda gösteri yapıyordu. Artık bu tablo içerisinde bu işe olumlu yaklaşamayız dedi.'

'İsveç'te PKK bağlantılı kişilerin varlığı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından ülkenin NATO'ya katılma girişimlerinin önündeki en büyük engel oldu' değerlendirmesinde bulunan MEE 'Buna cevaben İsveç, bir anayasa değişikliğini kabul etti ve ülkedeki terörist gruplara karşı harekete geçilmesini sağlamak için yasaları revize etti' dedi.

YASA İLE NELER DEĞİŞTİ?

1 Haziran’da yürürlüğe giren yasa ile ağırlaştırıcı nedenler olması halinde en az 2, en fazla 8 yıl hapis cezasının önü açıldı.

Ayrıca yasa ile terör örgütlerini finanse eden veya destekleyen kişileri gözaltına alma ve yargılama konusunda da yetkileri genişledi.

STOLTENBERG'DEN İSVEÇ MESAJI

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İsveç’in NATO üyeliği konusunda Türkiye ile yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı.

Savunma Bakanları Toplantısı’nda ele alınacak konulara değinen Stoltenberg, İsveç televizyonu muhabirinin Ankara’daki Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO heyetlerinin yer aldığı üçlü mutabakat uyarınca tesis edilen Daimi Ortak Mekanizma'nın dördüncü toplantısına ilişkin soruyu yanıtladı. Stoltenberg geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü ifade ederek, “Birlikte vakit geçirdik ve İsveç’in NATO üyeliğini de ele aldık Daimi Ortak Mekanizma toplantısı gerçekleştirilmesi konusunda mutabık kaldık” dedi.

“İSVEÇ ÜZERİNE DÜŞENİ YAPTI”

Henüz kesin bir tarih vermenin mümkün olmadığını sözlerine ekleyen Genel Sekreter, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Ancak bir ilerleme var. İsveç’in üzerine düşeni yaptığını İstanbul’da ve Ankara’daki görüşmelerimde söyledim. İsveç, anayasasını değiştirdi, terörle mücadele yasalarını güçlendirdiler ve Türkiye'ye silah ihracatı üzerindeki her türlü kısıtlamayı kaldırdı. İsveç’in Türkiye ile masaya oturmasını memnuniyetle karşılıyorum. Üzerinde mutabık kalınan konular temelinde daha fazla neler yapabileceğimizi görüşüyoruz. Dahası, bu hafta PKK bağlantılı bir kişinin sınır dışı edilmesine ilişkin yeni bir açıklama yapıldı ve bu hem terörle mücadelenin hem de İsveç’in yararına.”

Stoltenberg, “İsveç’in NATO’ya tam üyeliği için yürütülen çalışmaların devam edecek” dedi.

DAİMİ ORTAK MEKANİZMA 4. TOPLANTISI: “İSVEÇ’İN TAAHHÜTLERİ BAĞLAMINDA ATTIĞI ADIMLAR ELE ALINDI”

Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO heyetlerinin yer aldığı 3’lü mutabakat uyarınca tesis edilen 'Daimi Ortak Mekanizma'nın 4’üncü toplantısı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç’ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya NATO heyeti başkanı olarak NATO Genel Sekreter Kabine Şefi Stian Jenssen, İsveç heyeti başkanı olarak İsveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Jan Knutsson ve Finlandiya heyet başkanı olarak da Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Daimi Devlet Sekreteri Jukka Salovaara katıldı.

'KAYDEDİLEN İLERLEMENİN DÜZEYİ ELE ALINMIŞTIR'

İletişim Başkanlığı, yaklaşık 5 saat süren toplantıya ilişkin yazılı açıklama yapı. Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi marjında 28 Haziran 2022 tarihinde imzalanan 3'lü muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizmanın 4'üncü toplantısının gerçekleştirildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar’ın başkanlık ettikleri heyetimizde Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma ve Adalet Bakanlıkları ile Milli İstihbarat Teşkilatı temsilcileri yer almıştır. Toplantıda, İsveç’in üçlü muhtırada yer alan taahhütler bağlamında attığı adımlar ele alınmıştır. Başta, bu ülkede 1 Haziran 2023 tarihinde yürürlüğe giren yeni mevzuat olmak üzere terörizmle mücadelede alınmakta olan tedbirlerin terör örgütlerinin İsveç’teki faaliyetlerine yönelik yansımaları, somut örnekler temelinde istişare edilmiştir. Bu çerçevede, üçlü muhtırada kayıtlı taahhütlerin hayata geçirilmesinde kaydedilen ilerlemenin düzeyi ele alınmıştır. Katılımcılar Daimi Ortak Mekanizmanın önemini vurgulamışlar ve müteakip somut adımlar üzerinde çalışmaya devam etmek hususunda mutabık kalmışlardır. 4 Nisan 2023 tarihinde NATO’ya katılan Finlandiya’nın, sürecin başında daimi olarak tasarlanan bu mekanizmanın toplantılarına katılmaya devam etmesi, terör örgütleriyle mücadelenin takibinin NATO üyeliğinden sonra da sürdürüleceğinin teyidi bakımından ayrıca önem taşımaktadır." (cnnturk)

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