  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Petrol müjdeleri sonrası bir müjde daha: Enerjide tam bağımsızlık için personeller alınacak
Ekonomi

Petrol müjdeleri sonrası bir müjde daha: Enerjide tam bağımsızlık için personeller alınacak

Yeniakit Publisher
2024-05-11 13:53:41 - 2024-05-11 13:53:41
Petrol müjdeleri sonrası bir müjde daha: Enerjide tam bağımsızlık için personeller alınacak

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO)'ya önlisans ve lisans mezunu olmak şartıyla 150 personel alınacağını duyurdu.

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO)'ya önlisans ve lisans mezunu olmak şartıyla 150 personel alınacağını açıkladı. Başvuru yapanlardan KPSS'den en az 60 puan alma şartı isteniyor.

Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şırnak'ta TPAO bünyesinde görev yapacak 28'i mühendis olmak üzere toplamda 150 personel için alım sürecini İŞKUR üzerinden başlattıklarını kaydetti.

Enerjide bağımsızlığa giden yolda nitelikli insan gücünün önemli rolü olduğuna işaret eden Bayraktar, şu bilgileri verdi:

"Ülkemizin dört bir yanında yer altı zenginliklerimizi ekonomiye kazandırmak amacıyla faaliyetler yürüten TPAO bünyesinde görev üstlenecek yeni mesai arkadaşları arıyoruz. Petrolün kalbi olarak gördüğümüz Şırnak'ta bizimle yol yürüyecek 28'i mühendis olmak üzere toplamda 150 personel için alım sürecini İŞKUR üzerinden başlattık. Yeni çalışma arkadaşlarımıza şimdiden 'Hayırlı olsun' dileklerimi iletiyorum."

TPAO HANGİ KADROLARA PERSONEL ALINACAK?

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisi
Makine Mühendisi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Elektrik-Elektronik Mühendisi
Harita Mühendisi

Bilgisayar Mühendisi
Büro Memuru (Genel)

Kimya Mühendisi
Avukat

Uzman Yardımcısı (Genel)
Diğer Teknisyen ve Teknikerler

Ambar/Depo Görevlisi
Harita Teknisyeni

Muhasebe Meslek Elemanı
Malzeme Planlama Elemanı

Baş Laborant/Kimya Laboratuvarı Sorumlusu
Lojistik Meslek Elemanı

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NELER?

İlana başvuru yapacaklarda aranan şartlar şu şekilde:

- İŞKUR'da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibariyle adayların belirtilen okul bölüm/programlarından mezun olmaları gerekmektedir.

- Seyahat engeli ve arazi çalışmasına mani hali bulunmamak.

- Personel alımı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, KPSS ilgili Puan Türü ve belirlenen diğer şartlar dikkate alınarak gerçekleştirilecektir.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23