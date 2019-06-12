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Petrol ithalatı 2018'de yüzde 9,2 azaldı

Türkiye'nin petrol ithalatı 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 9,2 azalarak 38 milyon 711 bin ton oldu

12 Haziran 2019 Çarşamba 14:03
Petrol ithalatı 2018'de yüzde 9,2 azaldı

ANKARA (AA) - Türkiye'nin toplam petrol ithalatı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 9,2 azalarak 38 milyon 711 bin tona düştü.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) "2018 Yılı Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, en fazla petrol ithalatının yapıldığı ülkeler sırasıyla Rusya, İran ve Irak oldu

Türkiye'nin toplam petrol ithalatı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 9,2 azalarak 38 milyon 711 bin tona geriledi.

Bu dönemde toplam petrol ithalatındaki en büyük kalem olan ham petrol ithalatı yüzde 18,61 azalarak 20,9 milyon tona düştü. Motorin ithalatı ise yüzde 2,18 artışla 13,74 milyon ton olarak gerçekleşti.

- Akaryakıt fiyatları

Benzin ve motorin fiyatları 2018'de uluslararası piyasadaki fiyatlara bağlı olarak Türkiye'de de değişim gösterdi.

Buna göre, vergisiz bayi satış fiyat ortalaması litre başına geçen yıl boyunca 95 oktan kurşunsuz benzin için 3,06 lira iken, bu rakam motorinde 3,25 lira olarak gerçekleşti.

- Üretimde lider İzmit Rafinerisi

Geçen yıl en çok akaryakıt üretimini 10,8 milyon ton ile Tüpraş'ın İzmit Rafinerisi'nde yapıldı. Onu, 7,09 milyon tonla Tüpraş İzmir Rafinerisi ve 2,56 milyon tonla Tüpraş Kırıkkale Rafinerisi izledi.

Geçen yıl Türkiye'nin toplam petrol ihracatı 8,87 milyon ton oldu. Bu ihracatın yüzde 46,99'unu rafinerici lisans sahipleri, yüzde 36,80'ini ihrakiye teslim lisansı sahipleri ve yüzde 16,20'sini dağıtıcı lisansı sahipleri oluşturdu.

Türkiye, 2017'de 42,7 milyon ton, 2016'da 40 milyon ton, 2015'te 39,6 milyon ton, 2014'te 32,6 milyon ton ve 2013'te de 18,6 milyon ton petrol ithal etmişti.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 14:03
  1. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
  2. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)
  3. EPDK
  4. toplam petrol ithalatı

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