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Dünya Petrol ihracatı kararı! Çin’de deprem etkisi yaptı... Amerikalılar, Çinlilere petrol satmayacak
Dünya

Petrol ihracatı kararı! Çin’de deprem etkisi yaptı... Amerikalılar, Çinlilere petrol satmayacak

Yeniakit Publisher
2024-03-04 22:47:00 - 2024-03-04 23:06:41
Petrol ihracatı kararı! Çin’de deprem etkisi yaptı... Amerikalılar, Çinlilere petrol satmayacak

Amerika harekete geçti! En büyük rakibi Çin ile rekabet gücünü arttırabilmek için Çin’in stratejik rezervlerinden petrol almasını yasaklamaya hazırlanıyor.

ABD'de Kongre liderleri tarafından açıklanan ABD finansman yasasındaki önlem, Çin'in ABD'nin Stratejik Petrol Rezervinden petrol almasını engelleyecek.

2022 YILI PETROL SATIŞLARI ZORLUYOR

Çin’e stratejik petrol rezervi (SPR) satışı konusu, Demokrat Başkan Joe Biden'ın 2022 yılında Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında artan benzin fiyatlarını kontrol altına almak için 180 milyon varil SPR petrolü satılacağını açıklamasının ardından alevlendi. 2022 yılında SPR, Çinli Sinopec'in Houston merkezli bir kolu olan UNIPEC America'ya 1 milyon varil sattı. 2017 yılında, eski Başkan Donald Trump döneminde, SPR petrolünün bir kısmı Çin devlet petrol şirketi PetroChina Co Ltd'nin bir yan kuruluşu olan PetroChina International'a satıldı. Öte yandan ABDli petrol şirketleri 2022'de Çin'e 83 milyon varil petrol sattı.

STRATEJİK PETROL REZERVİ SON 40 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDESPR

şu anda 360 milyon varilden fazla petrol tutuyor ancak 2022'deki satışlar nedeniyle 40 yılın en düşük seviyesine yakın.Geçtiğimiz Temmuz ayında Demokratların kontrolündeki Senato, SPR petrolünün Çin'e ihracatını yasaklayan bir tasarıyı 85'e karşı 14 oyla kabul etti. Demokrat Senatör Chris Murphy o dönemde yaptığı açıklamada bu tasarının bir sorunu çözdüğü yanılsaması yarattığını ancak çok az siyasi etkisi olduğunu ve muhtemelen yarardan çok zarar getirdiğini söyledi.Senato'nun paketi Cuma gününden önce ele alabilmesi için önce ABD Meclisi'nin tasarıyı oylaması gerekiyor.  

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