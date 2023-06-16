Petrol için harekete geçildi! Büyük oyun: Rus Rosneft ve Çinli CNPC petrol ticaretinde yuan ve rubleye geçti

Petrol, zayıf dolar ve Çin'de daha fazla teşvik beklentisinin ABD ve Avrupa'daki yüksek faiz oranlarına ilişkin endişelerin ağır basmasıyla Perşembe günü altı haftanın en büyük sıçramasının ardından Asya'da yatay seyrediyor.

Rosneft’ten yapılan yazılı açıklamada, Rosneft Başkanı İgor Seçin ile CNPC Başkanı Dai Houliang arasında St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında bir görüşme gerçekleştirildiği belirtildi.

Görüşmede özellikle Rusya’nın Çin’e yönelik petrol sevkiyatlarının ele alındığı bilgisine yer verilen açıklamada, “Rosneft’in CNPC’ye yılda 40 milyon tona ulaşan petrol sevkiyatının ödemelerinde ulusal para birimlerine geçilmiştir.” ifadesine yer verildi.

Diğer bir Rus enerji şirketi Gazprom da Eylül 2022’de, CNPC şirketiyle doğal gaz sevkiyatı ödemelerinde yuan ve rubleye geçilmesi konusunda anlaşma sağlandığını bildirmişti.

Rusya, finans sistemine yönelik Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle uluslararası anlaşmalardaki ödemelerde dolar ve avrodan uzaklaşmaya çalışıyor.

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Yaptırımlar nedeniyle Batılı ülkelere yönelik enerji sevkiyatları düşen Rusya, başta Çin olmak üzere Asya piyasalarına yönelik sevkiyatlarını artırmak istiyor

Petrol, Çin'deki teşvik sinyalleriyle altı haftanın en büyük yükselişini gerçekleştirdi.

ABD ham petrolü, bir önceki seansta yüzde 3.4 yükseldikten sonra varil başına 70 doların üzerinde tutunarak ılımlı bir haftalık kazanç rotasına girdi.

Çin, durmuş olan toparlanmasını canlandırmak için bu hafta para politikasını gevşetti ve daha fazla hedefli teşvik açıklayacağına dair beklentiler var. Pekin ayrıca haftanın başlarında büyük bir ham ithalat kotası yayınladı. Dolar, Ocak ayından bu yana en büyük haftalık düşüşünü gerçekleştirme yolunda ilerliyor ve bu da çoğu alıcı için petrolü daha ucuz hale getiriyor.

Singapur'daki Saxo Capital Markets piyasa stratejisti Charu Chanana, "Genel Çin faaliyet verileri hayal kırıklığı yaratsa da, Mayıs ayında Çin'in ham petrol üretimi arttı. Teşvik umutları da hissiyatı desteklemeye devam ediyor” dedi.

Fed Çarşamba günü faizi değiştirmedi, ancak sinyal verilen oranlar, kalıcı enflasyon ve işgücü piyasasının gücü nedeniyle önceden beklenenden daha yüksek olmaya devam edecek. Avrupa Merkez Bankası Perşembe günü ana oranını artırdı ve önümüzdeki ay başka bir artışın muhtemel olduğunu öne sürdü.