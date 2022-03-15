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Ekonomi Petrol fiyatlarında sert düşüş!
Ekonomi

Petrol fiyatlarında sert düşüş!

Geçtiğimiz hafta 130 doları aşan brent petrol, gece saatlerinde 98 dolara kadar geriledi.

Yeniakit Publisher
2022-03-15 10:44:00 -
Petrol fiyatlarında sert düşüş!

Rusya-Ukrayna savaşı ve dünya ülkelerinin Rusya'ya yaptırımları nedeniyle geçtiğimiz hafta 130 dolar seviyesini aşan Brent petrolde düşüş devam ediyor.

100 doların altına indi

Spot piyasada gece saatlerinde 98 dolara kadar gerileyen Brent petrol fiyatı, 15 Mart sabahında 100 dolar seviyesinde yer alıyor.

Uzmanlar, Rusya-Ukrayna savaşına yönelik gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini, iki ülke arasındaki müzakerelere ilişkin haber akışının fiyatlar üzerinde etkili olacağını ifade ediyor.

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